Возле Новой Зеландии нашли шесть новых видов причудливых губок

Биоразнообразие глубоководного океана трудно отследить, учитывая его негостеприимство к нам - мягким, дышащим воздухом обитателям суши. В темноте гораздо больше жизни, чем мы предполагали.

Новое открытие является захватывающим: шесть новых видов и один ранее неизвестный род стеклянной губки на глубине до 4820 метров, спрятанный в афотных (едва освещенных солнцем) водах у побережья Новой Зеландии. Ученые также обнаружили два уже известных вида, которые никогда раньше не встречались в океанах Новой Зеландии.

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Эти находки означают, что регион намного более разнообразен, чем мы думали, что может помочь информировать и планировать деятельность человека и усилия по их сохранению.

“Экспедиция имела большой успех“, - сказал морской биолог Герт Верхайде из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана в Германии.

“Находки почти вдвое больше, чем количество видов губок семейства Rossellidae, найденных в Новой Зеландии, с девяти видов в пяти родах до 17 видов, представляющих восемь родов“.

Стеклянные губки (или гексактинеллиды) известны во всем мире, но встречаются относительно редко. Это нежные губки, состоящие из спикул из кремнезема - природного вещества, которое так часто встречается в песке, из которого мы делаем стекло.

Воды вокруг Новой Зеландии за пределами того места, где проникает свет, становятся известными как своего рода горячая точка для стеклянных губок, но из-за проблем, связанных с картированием глубоководного биоразнообразия, неясно, насколько именно там обитает жизнь. Поэтому группа ученых отправилась в экспедицию с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV).

В 2017 году из Окленда вышло немецкое исследовательское судно Sonne с ROV KIEL6000 на борту - аппаратом, предназначенным для погружения в океан на глубинах до 6000 метров. В течение 31 дня исследователи исследовали удаленные южные океаны, извлекая более 200 образцов губок с морского дна.

Среди этих образцов исследователи использовали ДНК и морфологический анализ, чтобы идентифицировать шесть видов, ранее неизвестных науке. Два из них были настолько новыми, что потребовался совершенно новый род, который исследователи назвали Nubes.

Детали спикул Nubes tubulata ZooKeys

Новые виды - это Bathydorus poculum ( глубина 1150 метров), Scyphidium variospinosum (1630,5 метров), Caulophacus serpens (4816 метров), C. ramosus (4819 метров), Nubes tubulata (от 767 до 782 метров) и N. poculiformis (1285 метров). ).

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“Наша экспедиция обнаружила, что глубокое море у побережья Новой Зеландии значительно более богато видами, чем было известно ранее“, - сказал Верхайде.

Описание новых губок было проведено ведущим мировым экспертом по стеклянным губкам, морским биологом Генри Рейсвигом из Университета Виктории в Канаде, который был назван первым автором статьи. К сожалению, Рейсвиг скончался до того, как газета была опубликована; его коллеги посвятили газету его памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что на дне океана обнаружили три новых вида хищных губок.