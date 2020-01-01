Возле Новой Зеландии нашли шесть новых видов причудливых губок
Новое открытие является захватывающим: шесть новых видов и один ранее неизвестный род стеклянной губки на глубине до 4820 метров, спрятанный в афотных (едва освещенных солнцем) водах у побережья Новой Зеландии. Ученые также обнаружили два уже известных вида, которые никогда раньше не встречались в океанах Новой Зеландии.
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Эти находки означают, что регион намного более разнообразен, чем мы думали, что может помочь информировать и планировать деятельность человека и усилия по их сохранению.
“Экспедиция имела большой успех“, - сказал морской биолог Герт Верхайде из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана в Германии.
“Находки почти вдвое больше, чем количество видов губок семейства Rossellidae, найденных в Новой Зеландии, с девяти видов в пяти родах до 17 видов, представляющих восемь родов“.
Стеклянные губки (или гексактинеллиды) известны во всем мире, но встречаются относительно редко. Это нежные губки, состоящие из спикул из кремнезема - природного вещества, которое так часто встречается в песке, из которого мы делаем стекло.
Воды вокруг Новой Зеландии за пределами того места, где проникает свет, становятся известными как своего рода горячая точка для стеклянных губок, но из-за проблем, связанных с картированием глубоководного биоразнообразия, неясно, насколько именно там обитает жизнь. Поэтому группа ученых отправилась в экспедицию с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV).
В 2017 году из Окленда вышло немецкое исследовательское судно Sonne с ROV KIEL6000 на борту - аппаратом, предназначенным для погружения в океан на глубинах до 6000 метров. В течение 31 дня исследователи исследовали удаленные южные океаны, извлекая более 200 образцов губок с морского дна.
Среди этих образцов исследователи использовали ДНК и морфологический анализ, чтобы идентифицировать шесть видов, ранее неизвестных науке. Два из них были настолько новыми, что потребовался совершенно новый род, который исследователи назвали Nubes.
Новые виды - это Bathydorus poculum ( глубина 1150 метров), Scyphidium variospinosum (1630,5 метров), Caulophacus serpens (4816 метров), C. ramosus (4819 метров), Nubes tubulata (от 767 до 782 метров) и N. poculiformis (1285 метров). ).
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“Наша экспедиция обнаружила, что глубокое море у побережья Новой Зеландии значительно более богато видами, чем было известно ранее“, - сказал Верхайде.
Описание новых губок было проведено ведущим мировым экспертом по стеклянным губкам, морским биологом Генри Рейсвигом из Университета Виктории в Канаде, который был назван первым автором статьи. К сожалению, Рейсвиг скончался до того, как газета была опубликована; его коллеги посвятили газету его памяти.
Напомним, ранее сообщалось, что на дне океана обнаружили три новых вида хищных губок.
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