На видео засняли Крысиного короля

Фермер из Ставропольского края России заснял на видео легендарного Крысиного короля.

Когда недавно поля русского фермера затопило, он обнаружил среди луж неожиданного гостя: так называемого крысиного царя.

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Этот грандиозный термин описывает группу крыс, хвосты которых связываются вместе, так что крысы не могут освободиться - редкое (и ужасающее) явление, которое веками вдохновляло мифы и легенды.

Фермер из Ставропольского края на юго-западе России Алибулат Расулов ​​нашел на своем поле одного такого крысиного царя. 21 августа Расулов ​​опубликовал в Instagram два видео, на которых были запечатлены пять маленьких измученных крыс с безнадежно запутавшимися хвостами. Он озаглавил их “Крысиный король найден живым. Часть первая“ и “Крысиный король был найден живым впервые. Часть вторая“ в постах в Instagram, которые с тех пор собрали более 30 000 просмотров.

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В первом видео, которое длится чуть менее 3 минут, Расулов ​​направляет камеру на затопленный участок земли, где что-то извивается под листьями у кромки воды. Он перемещает растительность, чтобы увидеть две норы на берегу, которые могли быть норами крыс. Рядом с одним из отверстий находится группа из пяти маленьких мокрых крыс, обвившихся вокруг стебля растения. Расулов ​​поднимает их из воды, удаляет растение и помещает крыс на сушу, но, хотя они пытаются убежать, их хвосты остаются прочно связанными вместе.

Второй видеоролик длится менее 30 секунд, но он показывает, что история этого конкретного крысиного короля имеет счастливый конец. Рука Расулова поднимает и перемещает несколько крыс одну за другой, чтобы развязать узел, и, наконец, крысы свободны.

Однако не все крысиные короли так удачливы. Несколько умерших крысиных королей - их хвосты все еще крепко связаны - хранятся в коллекциях музеев естествознания, таких как Страсбургский зоологический музей во Франции, в котором хранится экземпляр “roi de rats“ из 10 крыс, который был найден в Деллфельде, Германия, и был подарен музею в 1895 году.

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“Это любопытное явление» спутанных хвостов известно у двух видов крыс - черных крыс (Rattus rattus) и норвежских крыс (Rattus norvegicus) - но, по данным музея, оно также наблюдалось у белок и кошек.

Действительно, в 2017 году четыре детеныша белки в Бангоре, штат Мэн, запутались в хвостах, и прохожий заснял их затруднительное положение на видео. Молодые белки спят, прижавшись друг к другу в своих гнездах, их хвосты обернуты вокруг своих братьев и сестер, и возможно, что их хвосты прошли сквозь что-то липкое, например древесный сок, который затем затвердел. Эксперты сообщили, что чем больше младенцы пытались освободиться, тем крепче становился узел.

Что касается того, почему крысиные хвосты завязываются узлами, “крысиный король до сих пор не раскрыл своего секрета“, - говорится в Страсбургском зоологическом музее.

Напомним, ранее сообщалось, что беззубая крыса стала шоком для науки.