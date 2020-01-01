Пожарные пытаются спасти от огня самое большое дерево в мире

В регионе бушуют лесные пожары.

Согласно недавним сообщениям новостей, калифорнийские пожарные завернули основания самых больших деревьев в мире в огнестойкие алюминиевые одеяла, чтобы защитить их от лесного пожара, который бушует поблизости.

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По данным Национальной координационной группы по лесным пожарам, с 10 сентября в калифорнийском национальном парке Секвойя пылают пожары. К пятнице (17 сентября) пожар, вызванный грозой, распространился на 4599 гектаров парка и подошел опасно близко к "Гигантскому лесу", где находятся многие из самые массивных деревьев планеты.

По данным Службы национальных парков, в Гигантском лесу растет самое большое в мире дерево по объему, Генерал Шерман, 2200-летняя секвойя, высота которой составляет 83 метра, а диаметр превышает 11 метров .

По данным Los Angeles Times, гигантские секвойи (Sequoiadendron giganteum) приспособлены противостоять лесным пожарам и даже полагаются на огонь, чтобы нагреть свои шишки и высвободить семена. Но изменение климата и засуха подпитывают пожары более высокой интенсивности, которые сейчас слишком жарки даже для этих приспособленных к огню гигантов, о чем свидетельствует Замковый огонь, в результате которого в прошлом году погибли тысячи гигантских секвой - 10% этих деревьев.

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По сообщению LA Times, в четверг пожарные обернули основания "генерала Шермана" и некоторых других гигантских секвой гибкой обжиговой пленкой из алюминия, чтобы защитить их от падающих углей и отражать тепло.

"Это очень важный район для многих, многих людей, поэтому для защиты этой рощи прилагается много особых усилий", - сказала LA Times Ребекка Патерсон, представитель национальных парков Секвойя и Кингз-Каньон. Наряду с алюминиевой пленкой пожарные используют контролируемый огонь, чтобы расчистить растительность вокруг деревьев, чтобы осталось меньше материала для розжига.

По данным LA Times, пожарные и раньше проводили локальные обжоги в Гигантском лесу, что могло защитить лес от сильного пожара в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары вызвали гигантское цветение планктона размером с Австралию.