Самая длинная пещерная система в мире стала еще больше

Самая длинная известная пещерная система в мире только что установила новый рекорд после того, как геодезисты потратили часы на нанесение на карту дополнительных 13 километров проходов в Национальном парке Мамонтова пещера в Кентукки.

По данным Службы национальных парков (NPS), коридоры в Мамонтовой пещере сейчас имеют колоссальную длину 676 километров.

Составление карты пещерной системы было огромным мероприятием, выполненным волонтерами из Фонда исследований пещер (CRF), некоммерческой группы из Кентукки, и другими местными жителями, в том числе членами Коалиции за карст в Центральном Кентукки.

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"Многие походы в пещеры являются долгими и трудными, включая лазание, вертикальное восхождение, ползание, воду и грязь", - сказала Карен Уиллмс, восточный операционный менеджер CRF, в заявлении NPS, опубликованном 11 сентября.

"После поездки картографы превращают данные, собранные во время похода в пещеру, в карту. Другие добровольцы обеспечивают наземную поддержку. Это первоклассная работа для пещеры мирового класса, и мы гордимся тем, что являемся ее частью".

Это не первый раз, когда система Мамонтовой пещеры "выросла". Она вошла в книгу рекордов в 1969 году, имея в общей сложности 105 километров задокументированных проходов.

Затем, во время 14-часового исследования в сентябре 1972 года, спелеологи CRF обнаружили связь между системой Мамонтовой пещеры и системой Флинт-Ридж, в результате чего общее известное расстояние до Мамонтовой пещеры составило 232 километра.

С тех пор дополнительные исследования CRF увеличили пробег системы Мамонтовой пещеры, включая обнаружение связей между ней и более мелкими пещерами, такими как пещера Проктор, пещера Роппель и пещера Моррисон.

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"Когда дело доходит до открытий в Мамонтовой пещере, не видно конца!", - заявили официальные лица национального парка Мамонтова пещера.

Система Мамонтовой пещеры представляет собой огромный лабиринт, образовавшийся в результате эрозии известняка - явления, известного в науке как карстовый рельеф, который также наблюдается в других растворимых породах, таких как мрамор и гипс.

Карстовая топография возникает, когда вода из дождя и рек с поверхности земли просачивается под землю через трещины и отверстия, а затем уходит далеко под землю, медленно растворяясь и формируя мягкую подземную породу в пещерах и других геологических объектах.

Ежегодно более 2 миллионов человек посещают систему пещер, в которой обитает 130 видов диких животных, в том числе 14 видов троглобитов или животных, обитающих исключительно в пещерах, таких как безглазая южная пещерная рыба (Typhlichthys subterraneus).

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Национальный парк Мамонтова пещера является одним из 13 природных объектов США, признанных Организацией Объединенных Наций объектом Всемирного наследия, которая хвалит пещеры за их "длинные проходы с огромными камерами, вертикальными валами, сталагмитами и сталактитами, великолепными формами красивых гипсовых цветов, тонкие иглы гипса [и] редкие цветы мирабилита… Никакая другая известная пещерная система в мире не предлагает большего разнообразия сульфатных минералов".

Между тем, самая длинная система подводных пещер в мире находится в мексиканском штате Кинтана-Роо на полуострове Юкатан.

В 2018 году исследователи водоносного горизонта Великих майя объявили, что две ранее известные подводные пещерные системы были соединены, образуя более крупную систему Sac Actun, которая теперь имеет длину 347 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено самое длинное животное в мире.