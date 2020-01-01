Вакцины от COVID-19 влияют на женские циклы

С момента внедрения вакцины против COVID-19 тысячи женщин в Великобритании говорят, что у них нарушены менструации, говорят эксперты.

После того, как более 30 000 женщин заявили, что их менструальный цикл несколько изменился после вакцинации от COVID-19, началось исследование.

Схема желтой карточки Великобритании, согласно которой люди могут добровольно сообщать о побочных эффектах любых лекарств, включая вакцинацию, показала, что у многих женщин наблюдались нарушения менструального цикла.

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Доктор Виктория Мале, репродуктивный иммунолог из Имперского колледжа Лондона, написала в British Medical Journal, что, хотя эти изменения безопасны и кратковременны, заявила, что расследование того, почему это происходит, имеет решающее значение.

В США Национальный институт здравоохранения инвестирует 1,67 миллиона долларов США в понимание того, как вакцины от COVID-19 влияют на циклы.

Доктор Мале утверждает, что менструальный цикл может быть обильнее или задерживаться из-за иммунной реакции и не представляет опасности для организма.

"Тщательные исследования этой возможной побочной реакции остаются критически важными для общего успеха программы вакцинации. Один из важных уроков состоит в том, что влияние медицинских вмешательств на менструацию не должно оставаться в тени в будущих исследованиях", - написал доктор Мале.

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В статье для The Telegraph Кэролайн Криадо-Перес, автор книги "Невидимые женщины", сказала: "Как и в большинстве клинических исследований, испытания вакцины против COVID-19 не изучали влияние менструального цикла - на самом деле, во многих исследованиях женщины полностью исключаются из-за потенциальной опасности на менструальные циклы, так что, возможно, мы должны быть благодарны за небольшие милости, которые женщины вообще были включены".

Нет причин для серьезного беспокойства по поводу менструальных изменений и долгосрочных последствий, пишет доктор Мале, поскольку подавляющее большинство тех, кто сообщает о поствакцинальных изменениях, утверждают, что нормализация наступает быстро.

Между тем, имеющиеся данные показывают, что вакцина COVID-19 не оказывает неблагоприятного воздействия на фертильность и беременность.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса поможет создать универсальную прививку.