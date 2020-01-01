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Вакцины от COVID-19 влияют на женские циклы

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С момента внедрения вакцины против COVID-19 тысячи женщин в Великобритании говорят, что у них нарушены менструации, говорят эксперты.
Вакцины влияют на менструацию
Вакцины влияют на менструацию
pixabay

После того, как более 30 000 женщин заявили, что их менструальный цикл несколько изменился после вакцинации от COVID-19, началось исследование.

Схема желтой карточки Великобритании, согласно которой люди могут добровольно сообщать о побочных эффектах любых лекарств, включая вакцинацию, показала, что у многих женщин наблюдались нарушения менструального цикла.

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Доктор Виктория Мале, репродуктивный иммунолог из Имперского колледжа Лондона,  написала в British Medical Journal,  что, хотя эти изменения безопасны и кратковременны, заявила, что расследование того, почему это происходит, имеет решающее значение.

В США  Национальный институт здравоохранения инвестирует 1,67 миллиона долларов США  в понимание того, как вакцины от COVID-19 влияют на циклы.

Доктор Мале утверждает, что менструальный цикл может быть обильнее или задерживаться из-за иммунной реакции и не представляет опасности для организма.

"Тщательные исследования этой возможной побочной реакции остаются критически важными для общего успеха программы вакцинации. Один из важных уроков состоит в том, что влияние медицинских вмешательств на менструацию не должно оставаться в тени в будущих исследованиях", - написал доктор Мале.

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В статье для The Telegraph Кэролайн Криадо-Перес, автор книги "Невидимые женщины", сказала: "Как и в большинстве клинических исследований, испытания вакцины против COVID-19 не изучали влияние менструального цикла - на самом деле, во многих исследованиях женщины полностью исключаются из-за потенциальной опасности на менструальные циклы, так что, возможно, мы должны быть благодарны за небольшие милости, которые женщины вообще были включены".

Нет причин для серьезного беспокойства по поводу менструальных изменений и долгосрочных последствий, пишет доктор Мале, поскольку подавляющее большинство тех, кто сообщает о поствакцинальных изменениях, утверждают, что нормализация наступает быстро.

Между тем, имеющиеся данные показывают, что вакцина COVID-19  не оказывает неблагоприятного воздействия на фертильность и беременность.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса поможет создать универсальную прививку.

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Теги: вакцины, менструация
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