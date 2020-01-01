Ученые нашли самое ранее производство одежды человеком

Найдено самое раннее свидетельство изготовления одежды в пещере в Марокко, возраст которой насчитывает 120000 лет.

Легко воспринимать одежду и ее происхождение как должное, поскольку надевание одежды в начале дня - это неотъемлемая часть того, что значит быть человеком в современном мире.

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Кто-то, кто не принимает это как должное, - антрополог Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка в Германии, которая недавно опубликовала статью, в которой описывается марокканское открытие.

Халлетт вместе с группой исследователей исследовала ряд фрагментов костей, найденных в пещере Контребандье, важном археологическом памятнике на атлантическом побережье Марокко.

Из примерно 12000 костных фрагментов, найденных на этом месте, Халлетт идентифицировала более 60 костей животных, которые были созданы людьми для использования в качестве инструментов. Образцы порезов на костях совпадали с инструментами, найденными на других археологических раскопках, которые использовались для обработки кожи.

“Маловероятно, что органические материалы, такие как кожа и мех, сохранятся в таких старых отложениях, поэтому, как археологи, мы остались с доказательствами, которые включают инструменты и кости животных, которые сохраняют следы кожных покровов“, - сказала Халлетт.

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“Мы можем сопоставить эти свидетельства и предположить, что люди использовали костяные инструменты для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, использовались для изготовления одежды“.

Но стоит отметить, что доказательства не совсем убедительны. “Эти костяные инструменты могли быть использованы для изготовления кожи для других целей, помимо одежды, например, для хранения вещей“, - добавила Халлетт.

Тем не менее, такая одежда, как мех и кожа, была особенно полезной для людей в тот период. Когда первые люди вышли из Африки, они столкнулись бы с новой средой обитания и, возможно, с экстремальными климатическими условиями обитания. Одежда и другие инструменты, вероятно, помогли бы расселению людей в новых средах по всему миру.

“В этой пещере обитают три вида хищников со следами шкуры на костях: лиса Руппелла, золотой шакал и дикая кошка“ , - сказала Халлетт. “Следы порезов на этих костях хищников ограничены участками, где делаются надрезы для удаления шерсти, и на участках скелета, связанных с удалением мяса, нет следов порезов“.

С хищников снимали шкуру и использовали костяные орудия для изготовления мехов. Якопо Никколо Черасони

Что касается кожи, то здесь было обнаружено несколько видов быков.

“Кости хартебеста, зубра и газели были обнаружены в большом количестве в пещере, и эти животные также были съедены людьми, потому что на их костях есть порезы, связанные с удалением мяса“, - добавила ученый.

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Халлетт считает, что, учитывая специализацию этих инструментов, они, вероятно, являются частью более крупной и древней традиции. Чтобы добавить веса к этому, генетические исследования вшей, проведенные другими исследователями, предполагают, что одежда появилась не менее 170 000 лет назад в Африке.

“Эти инструменты, скорее всего, использовались для изготовления одежды, и интересно, что археологические данные и генетические свидетельства указывают на древнее происхождение в Африке“, - сказала Халлетт.

В Африке еще могут быть неизвестные места, ожидающие обнаружения с инструментами и доказательствами, которые могут еще больше пролить свет на историю производства одежды для людей.

Напомним, ранее сообщалось, что изменение климата привело к исчезновению древних видов человека.