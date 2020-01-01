Интересный факт дня: Соната Моцарта успокаивает мозг эпилептиков

На основе этой мелодии можно сделать терапию.

Согласно исследованию, опубликованному в четверг, соната Моцарта, которая может успокоить эпилептическую мозговую активность, может получить терапевтическую силу благодаря мелодиям, которые вызывают чувство удивления.

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Исследование 16 пациентов, госпитализированных с эпилепсией, которые не ответили на лечение, укрепило надежды на то, что музыку можно будет использовать для новых неинвазивных методов лечения.

"Наша главная мечта - определить "антиэпилептический" музыкальный жанр и использовать музыку для улучшения жизни людей, страдающих эпилепсией", - сказал Роберт Куон из Дартмутского колледжа, соавтор исследования, опубликованного в Scientific Reports.

Соната Моцарта для двух фортепиано ре мажор K448 известна своим влиянием на познание и другую мозговую деятельность, но исследователи все еще пытаются понять, почему.

В этом исследовании ученые разыграли роль пациентов, оснащенных датчиками в мозговой имплантат, чтобы отслеживать возникновение кратковременных, но опасных событий в мозге, которым страдают эпилептики между приступами.

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Они обнаружили, что сигналы уменьшились после 30 секунд прослушивания, со значительным воздействием на части мозга, связанные с эмоциями.

Когда они сравнили реакцию со структурой произведения, они обнаружили, что эффекты усиливаются при переходах между более длинными музыкальными фразами - фразами, которые длились 10 секунд и более.

Куон говорит, что результаты показывают, что более длинные фразы могут вызывать чувство ожидания, а затем отвечать на него неожиданным образом, "создавая положительный эмоциональный отклик".

Так называемый "эффект Моцарта" стал предметом исследования с тех пор, как в 1993 году ученые заявили, что у людей, слушавших K448 в течение 10 минут, улучшились навыки пространственного мышления.

Последующее исследование проверило влияние K448 на различные функции и расстройства мозга, включая эпилепсию.

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Но авторы заявили, что это первая попытка разбить наблюдения, основанные на структуре мелодии, которую они описали как "организованную контрастными мелодическими темами, каждая из которых имеет свою основную гармонию".

Как и в предыдущих исследованиях, пациенты не показали изменений в мозговой активности при воздействии других слуховых стимулов или музыкальных произведений, отличных от K448, даже тех, которые принадлежат их любимым музыкальным жанрам.

Пациенты в этом исследовании слушали 90 секунд работы Вагнера, характеризующейся изменением гармонии, но «без узнаваемой мелодии».

Прослушивание Вагнера не имело успокаивающего эффекта, что побудило исследователей сосредоточиться на мелодии, столь же важной в K448.

В исследовании отмечается, что для дальнейшего тестирования можно использовать другие тщательно отобранные музыкальные произведения для сравнения, чтобы в дальнейшем точно определить терапевтические компоненты сонаты.

Напомним, ранее мы узнали, что классическая музыка лечит эпилепсию.