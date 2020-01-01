В древней гробнице обнаружены таинственные каменные сферы

Два полированных каменных шара, сформированных около 5 500 лет назад - связанные с таинственной практикой, почти уникальной для неолитической Британии - были обнаружены в древней гробнице на острове Сандей, на Оркнейских островах к северу от материковой Шотландии.

Сотни подобных каменных мячей, каждый размером с бейсбольный мяч, были найдены на стоянках эпохи неолита, главным образом в Шотландии и на Оркнейских островах, а также в Англии, Ирландии и Норвегии.

Некоторые из них украшены резьбой - например, знаменитый шар Тауи, обнаруженный на северо-востоке Шотландии в 1860 году, - но другие усыпаны выступами или гладко отполированы.

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Ранние исследователи предположили, что шары использовались в качестве оружия, и поэтому их иногда называли "наконечниками булав". Другая идея состоит в том, что веревка могла быть намотана вокруг лепестков, вырезанных в некоторых шарах, чтобы бросать их.

Но большинство археологов теперь думают, что каменные шары были сделаны в основном для художественных целей, возможно, чтобы обозначить статус человека в их сообществе или ознаменовать важный этап его жизни, сказала археолог Вики Каммингс из Университета Центрального Ланкашира в Англии, руководившая организацией раскопок гробницы на Сандае.

Один из загадочных каменных шаров Университет Центрального Ланкашира

Два каменных шара, найденные в гробнице недалеко от пляжа в Треснессе на Сандэе - один из черного камня, а другой из более светлого известняка - являются очень ранними примерами таких предметов и были гладко отполированы, а не вырезаны, как шар Тауи.

По ее словам, вырезание шаров, как правило, происходило позже, в период неолита, в то время как полировка шаров была более ранней практикой.

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"Два полированных шара "намного проще, но все же остаются красивыми объектами", - сказала Каммингс.

"На их изготовление потребовалось бы довольно много времени, потому что полировка камня занимает довольно много времени… Вы должны сидеть там с небольшим количеством песка, воды и камня, и, по сути, вкладывать работу".

По словам Каммингс, это один из немногих случаев, когда каменные шары были найдены в их истинном археологическом контексте, что может пролить свет на предназначение таинственных объектов.

Каждый из шаров был найден в углах двух разных отсеков, используемых для захоронения человеческих останков в погребальной камере гробницы, в то время как другие предметы, особенно керамические изделия, были найдены вдоль стен отсека.

"Вероятно, происходило то, что люди клали маленькие плиты и ставили горшки поверх этих плит", - сказала Каммингс. "Казалось, они действительно интересовались стенами и углами".

Гробница эпохи неолита Университет Центрального Ланкашира

Внутри гробницы археологи также обнаружили отложение кремированных человеческих костей возле входов в два из пяти отсеков погребальной камеры, а также несколько "чешуйчатых ножей", которые были сделаны путем разбивания пляжной гальки на хлопья с острыми краями. .

"Вы можете использовать его как действительно хороший инструмент для разделки мяса - и мы нашли множество таких в [гробнице], что действительно удивительно. И это вызывает вопрос о том, что они [создатели] задумали", - сказала Каммингс.

Люди могли использовать ножи, чтобы отделить плоть от костей мертвых. "Это может свидетельствовать о том, что они манипулировали человеческими останками, которые были помещены в камеру - существует множество традиций и множество примеров этого", - сказала она.

Оркнейские острова находятся за самой северной точкой материковой Шотландии. Они усеяны археологическими памятниками, в том числе объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием Сердце неолита Оркнейских островов вокруг комплекса Несс-оф-Бродгар и неолитической деревней в Скара-Брей, что позволяет предположить, что острова были хорошо заселены около 5000 лет назад.

"Оркнейские острова могут показаться далекими, когда вы смотрите на карту, но когда вы приезжаете сюда, вы видите, что это невероятно богатые сельскохозяйственные угодья, на которых очень легко работать", - сказала Каммингс. "Я думаю, что люди эпохи неолита пришли сюда и были действительно успешными - они нашли среду, в которой они просто процветали".

Гробница эпохи неолита Университет Центрального Ланкашира

Раскопки на Сандее были совместными усилиями команды Университета Центрального Ланкашира под руководством Каммингс и археологов из Национального музея Шотландии под руководством Хьюго Андерсона-Уаймарка.

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По словам Каммингс, древняя гробница находится недалеко от побережья и уязвима для шторма на море, поэтому исследователи пытаются выяснить как можно больше, прежде чем это место будет повреждено.

По ее словам, гробница и поселение эпохи неолита, раскопанные примерно в 1,6 км от побережья, находились бы дальше от побережья около 5500 лет назад, и в этом месте было бы больше деревьев, чем сейчас.

Хотя гробница была исследована в 1980-х годах, были проведены лишь поверхностные раскопки, которые не показали ее возраста.

По словам Каммингс, во время последних раскопок, на завершение которых ушло около четырех лет, исследователи применили к гробнице новейшие археологические методы, в том числе создали трехмерную фотограмметрическую модель.

По ее словам, теперь археологи проведут анализ данных, собранных во время раскопок, что, как мы надеемся, предоставит еще больше информации о неолитических людях на островах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли древнюю гробницу ювелира фараонов.