Как в Игре престолов: Ученые смоделировали стену из ледникового периода

Невероятная визуализация ледникового периода странным образом напоминает стену из Игры престолов.

В новом потрясающем видео показан гигантский ледяной щит, который сформировал шотландский пейзаж во время последнего ледникового периода, и он выглядит как-будто из Игры престолов.

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Фильм воссоздает, как ледник толщиной 1 км выглядел бы на вершине современного города Данди. Ледник нависает над городом, как огромная ледяная стена из серии Игры престолов, возвышающаяся над крепостью Черный замок.

Киран Дункан, преподаватель коммуникационного дизайна в Университете Данди в Шотландии, создал видео с Максом Ван Вик де Врисом, гляциологом из Университета Миннесоты.

Они включали холм Данди Лоу высотой 174 метра, чтобы проиллюстрировать размер ледника.

"Часть фильма показывает, как мог бы выглядеть ледяной покров длиной 1 км, и я помню, как мой разум был взорван, когда Макс впервые рассказал мне об этом", - сказал Дункан в своем заявлении .

"Вы слышите такие числа, но только когда вы видите, как это выглядело бы в отношении чего-то вроде ледника, возвышающегося над городом, вы действительно начинаете понимать, насколько массивным был этот ледник".

Ледники покрывали Данди и большую часть Британских островов 20 000 лет назад, ближе к концу последнего ледникового периода (примерно от 2,6 миллиона до 11700 лет назад). Согласно заявлению, когда Земля снова нагрелась примерно 15000 лет назад, ледники отступили и образовали особенности ландшафта, такие как Данди.

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Ван Вик де Фрис решил узнать больше о прошлом Шотландии, когда он навестил свою девушку в Данди в марте прошлого года и не смог вернуться домой в США из-за карантина COVID-19. Пара начала исследовать Данди и его окрестности.

"Это заставило меня задуматься об этих прекрасных пейзажах и о том, как они образованы льдом", - сказал Ван Вик де Фрис.

Чтобы найти подробности о леднике, он просмотрел научные статьи, местные данные и модели льда. Он также посмотрел на спутниковые снимки современных ледников в Гренландии.

Затем Ван Вик де Фрис получил финансирование от Британского общества геоморфологии и объединился с Дунканом, чтобы визуализировать его работу.

В трехминутном фильме используются методы анимированной визуализации, отснятые кадры и покадровая видеосъемка, чтобы оживить древний ледник над Данди.

Напомним, ранее сообщалось, что в вечной мерзлоте нашли погибель человечества.