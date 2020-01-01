Астроном-любитель заснял на камеру столкновения метеорита с Юпитером

Видео получилось случайно.

Бразильский наблюдатель Жозе Луис Перейра запечатлел яркую вспышку на самой большой планете Солнечной системы в понедельник вечером (13 сентября), увековечив в памяти огненную смерть космического камня высоко в атмосфере Юпитера.

"Я усердный планетарный наблюдатель", - сказал Перейра "Когда планеты Юпитер, Сатурн и Марс находятся в оппозиции, я стараюсь делать снимки в каждую возможную ночь ясного неба. Особенно планету Юпитер".

В воскресенье (12 сентября) и в понедельник Перейра установил свое оборудование в Сан-Каэтано-ду-Сул, на юго-востоке бразильского штата Сан-Паулу. Как и во многие другие ночи, он намеревался сфотографировать Юпитер и снять видео для программы DeTeCt, которая стремится обнаружить и охарактеризовать воздействие на гигантскую планету.

Читай также: Метеориты падали на Землю не так часто, как мы считали

Погода не выглядела так, как будто она будет благоприятствовать в понедельник вечером, но Перейра проявил настойчивость, собрав серию из 25 видеороликов о Юпитере без промежутка времени между ними.

"К моему удивлению, в первом видео я заметил свечение на планете, но я не обратил на это особого внимания, так как думал, что это может быть что-то связанное с принятыми параметрами, и я продолжал смотреть в обычном режиме", - написал Перейра. "Чтобы не останавливать съемки в процессе из опасения, что погодные условия ухудшатся, я не проверил первое видео".

Он ввел видео в программу обнаружения и затем лег спать.

"Я проверил результат только утром 14-го, когда программа предупредила меня о высокой вероятности удара и подтвердила, что в первом видео ночи действительно была запись", - написал Перейра.

Читай также: Интересный факт дня: Юпитер тормозит летящие к нам кометы

Затем он отправил информацию Марку Делькруа из Французского астрономического общества, который подтвердил, что Перейра действительно записал кадры столкновения, произошедшего во вторник 01:39 по Киеву.

"Для меня это был момент больших эмоций, так как я много лет искал запись [такого] события", - написал Перейра.

Напомним, ранее мы узнали, может ли космический корабль пролететь сквозь Юпитер?