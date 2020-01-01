Все змеи произошли от выживших после падения астероида динозавров

Все ныне живущие змеи произошли от горстки видов, которые пережили столкновение с гигантским астероидом, которое уничтожило динозавров и большинство других живых существ в конце мелового периода.

Все живые змеи произошли от горстки видов, которые пережили столкновение с гигантским астероидом Йошуа Кнюппе

Новое исследование предполагает, что все живые змеи произошли от горстки видов, которые пережили столкновение с гигантским астероидом, уничтожившим динозавров и большинство других живых существ в конце мелового периода. Авторы говорят, что это разрушительное событие вымирания было формой "созидательного разрушения", которое позволило змеям диверсифицироваться в новых нишах, ранее заполненных их конкурентами.

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Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что змеи, сегодня насчитывающие почти 4000 живых видов, начали диверсифицироваться примерно в то время, когда внеземное воздействие уничтожило динозавров и большинство других видов на планете.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Бата с участием сотрудников из Бристоля, Кембриджа и Германии, использовались окаменелости и анализировались генетические различия между современными змеями, чтобы реконструировать эволюцию змей. Анализы помогли точно определить время эволюции современных змей.

Их результаты показывают, что все живые змеи восходят к горстке видов, которые пережили столкновение с астероидом 66 миллионов лет назад, то же самое вымирание, которое уничтожило динозавров.

Авторы утверждают, что способность змей укрываться под землей и долгое время обходиться без еды помогла им пережить разрушительные последствия удара. После этого исчезновение их конкурентов - включая меловых змей и самих динозавров - позволило змеям занять новые ниши, новые места обитания и новые континенты.

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Затем змеи начали диверсифицироваться, производя такие линии, как гадюки, кобры, подвязочные змеи, питоны и удавы, осваивая новые среды обитания и новую добычу. Современное разнообразие змей, включая древесных змей, морских змей, ядовитых гадюк и кобр, а также огромных удавов и питонов, появилось только после исчезновения динозавров.

Окаменелости также показывают изменение формы позвонков змей впоследствии в результате исчезновения меловых линий и появления новых групп, в том числе гигантских морских змей длиной до 10 метров.

"Это замечательно, потому что они не только выживают после вымирания, которое уничтожило так много других животных, но и в течение нескольких миллионов лет вводят новшества, используя свои среды обитания по-новому", - сказала ведущий автор и недавняя выпускница Бата доктор Кэтрин Кляйн.

Исследование также предполагает, что примерно в это время змеи начали распространяться по земному шару. Хотя предок живых змей, вероятно, жил где-то в Южном полушарии, змеи, по-видимому, впервые распространились в Азию после катастрофы.

Исследование также обнаружило доказательства второго крупного события диверсификации, произошедшего примерно в то время, когда мир перешел от теплой "тепличной земли" к холодному "ледниковому" климату, что привело к образованию полярных ледяных шапок и началу ледниковых периодов.

Паттерны, наблюдаемые у змей, намекают на ключевую роль катастроф - серьезных, быстрых и глобальных экологических нарушений - в движущих силах эволюционных изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что астероид, убивший динозавров, мог занести жизнь на Марс.