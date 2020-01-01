Водород назвали причиной глобального потепления

Согласно новым исследованиям, в наше время уровень молекулярного водорода (H 2 ) в атмосфере резко вырос из-за деятельности человека.

Когда ученые проанализировали образцы воздуха, захваченные в пробуренных кернах льда Антарктиды, они обнаружили, что содержание водорода в атмосфере увеличилось на 70 процентов в течение 20-го века.

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Несмотря на то, что недавние законы о загрязнении воздуха были направлены на ограничение выбросов ископаемого топлива, выбросы водорода продолжали расти без каких-либо признаков замедления. И есть шанс, что виновата утечка.

Молекулярный водород является естественным компонентом нашей атмосферы из-за разложения формальдегида, но он также является побочным продуктом сгорания ископаемого топлива, особенно выхлопных газов автомобилей, и сжигания биомассы.

Хотя водород сам по себе не улавливает тепло в атмосфере, он может косвенно влиять на распределение метана и озона. После углекислого газа это два самых важных парниковых газа, а это означает, что глобальные уровни водорода также могут влиять на климат.

Тем не менее источники и стоки атмосферного водорода изучаются редко. У нас даже нет точной оценки того, сколько людей выбросило в атмосферу с промышленных времен.

Настоящее исследование является первым, предлагающим твердую цифру. Между 1852 и 2003 годами образцы воздуха около Южного полюса Антарктиды показывают, что содержание водорода в атмосфере подскочило с 330 частей на миллиард до 550 частей на миллиард.

"Стареющий воздух задерживается в многолетнем снежном покрове над ледниковым покровом, и его отбор проб дает нам очень точное представление о составе атмосферы с течением времени", - объясняет ученый-Земле Джон Паттерсон из Калифорнийского университета в Ирвине.

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"Наша палеоатмосферная реконструкция уровней H 2 значительно расширила наше понимание антропогенных выбросов с начала промышленной революции".

Новости не совсем хорошие. Оказывается, мы могли значительно недооценить выбросы водорода.

Некоторые выбросы из выхлопных труб были уменьшены в последние годы с помощью каталитических нейтрализаторов, и в идеале мы бы увидели уменьшение или даже стабилизацию выбросов водорода.

Тем не менее, уровень водорода в атмосфере продолжает расти, почти непрерывно.

"[Мы], вероятно, недооцениваем неавтомобильные источники газа", - говорит Паттерсон.

Вместо этого должен быть еще один быстро растущий источник, который компенсирует наш прогресс в автомобильной промышленности - мы просто не знаем, откуда он.

Это не единственный набор данных, позволяющий выявить такое несоответствие. Предшествующее исследование имеет также показано последовательное повышение водорода в период с 2000 по 2015 год, отличное от тенденций в других формах выхлопного загрязнения.

Что касается антропогенных выбросов, считается, что выбросы водорода в основном происходят из выхлопных газов автомобилей, но утечка водорода в промышленных процессах редко рассматривается.

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Никто напрямую не измерил, сколько водорода утекает в результате этих процессов, но первоначальные оценки предполагают, что это может быть значительным.

По оценкам исследователей, 10-процентная утечка в период с 1985 по 2005 год будет составлять примерно половину недавнего увеличения выбросов водорода.

Они не могут быть уверены, что это источник водорода - выбросы водорода при сжигании угля также серьезно недостаточно изучены, - но авторы утверждают, что стоит исследовать больше.

Тем более, что процессы экологически чистого водорода, которые отделяют водород от воды для создания безуглеродной энергии, также могут привести к существенной утечке, если в один прекрасный день они будут увеличены, как надеются некоторые климатологи и экологи.

Это не новое беспокойство. На это ученые указывают уже много лет.

Эксперты обеспокоены тем, что если однажды водород выйдет из промышленных предприятий по производству водородного газа, это может увеличить время жизни метана в нашей атмосфере, парникового газа в 20 раз более сильного, чем углекислый газ.

Хотя, по оценкам исследователей, даже при небольшом проценте утечек глобальная водородная экономика, вероятно, будет иметь гораздо меньшее воздействие на климат, чем наша существующая энергетическая система, основанная на ископаемом топливе .

Ученые сейчас ищут загадочный источник водорода, которого нам, похоже, не хватало все время. Если хотя бы часть из них окажется утечкой, у будущего зеленого водорода может возникнуть проблема, требующая решения.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создает первый самолет с охлажденным жидким водородом.