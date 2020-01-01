Биологи разработали план по воскрешению вымершего шерстистого мамонта

Можно ли воскресить вымершие виды? Одна бионаучная фирма настаивает на том, что можно, объявив в понедельник о своем намерении использовать новейшие технологии для восстановления шерстистого мамонта в арктической тундре.

Новая компания Colossal, опираясь на партнерство с генетиком из Гарварда, заявила, что ее усилия по “уменьшению исчезновения“ видов могут закрепить работающую модель восстановления поврежденных или утраченных экосистем и тем самым помочь замедлить или даже остановить последствия изменения климата.

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“Никогда прежде человечество не могло использовать возможности этой технологии для восстановления экосистем, исцеления нашей Земли и сохранения ее будущего за счет повторного заселения вымерших животных“, - сказал исполнительный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.

“В дополнение к возвращению древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии, чтобы помочь сохранить критически исчезающие виды, которые находятся на грани исчезновения, и восстановить животных, в исчезновении которых человечество приложило руку“.

Шерстистые мамонты бродили по большей части Арктики и сосуществовали с первыми людьми, которые охотились на устойчивых к холоду травоядных в поисках пищи и использовали их клыки и кости в качестве инструментов.

Животные вымерли около 4000 лет назад. На протяжении десятилетий ученые извлекали кусочки клыков, костей, зубов и волос мамонта, чтобы извлечь и попытаться секвенировать ДНК мамонта.

Colossal заявляет, что его цель - вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов, собранные из хорошо сохранившихся останков в вечной мерзлоте и замерзших степях, в геном азиатских слонов, чтобы создать “гибрид слона и мамонта“.

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Как сообщает Colossal на своем веб-сайте, азиатские слоны и шерстистые мамонты имеют схожий состав ДНК на 99,6%.

Соучредитель компании - Джордж Черч - известный генетик и профессор генетики в Гарвардской медицинской школе, который использует новаторские методы, в том числе технологию CRISPR.

Обширные схемы миграции шерстистого мамонта считались критически важными для сохранения здоровья окружающей среды в Арктическом регионе.

Colossal говорит, что восстановление зверей может оживить арктические луга - обширный регион, обладающий основными свойствами борьбы с изменением климата, такими как связывание углерода и подавление метана.

Colossal частично финансируется за счет начального раунда в размере 15 миллионов долларов США от инвесторов и говорит, что в ее советники входят лидеры в области биоэтики и геномики.

Напомним, ранее сообщалось, что мамонты вымерли из-за падения метеорита.