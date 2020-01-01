Исследование: Вакцины от COVID-19 по-прежнему эффективны против Дельты

Вакцинирование помогает лучше перенести болезнь при повторном заражении.

Новые данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предлагают актуальную информацию о влиянии варианта Дельта на эффективность вакцины. Отчеты показывают, что невакцинированные люди по-прежнему в 10 раз чаще страдают от госпитализации или смерти от COVID-19 по сравнению с вакцинированными людьми.

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За последние два-три месяца вариант Дельта быстро стал преобладающим типом SARS-CoV-2. В июне на этот вариант приходилось около 10 процентов случаев COVID-19. В настоящее время обнаружено, что около 99 процентов геномически изолированных случаев относятся к варианту Дельта. Наряду с быстрым доминированием Дельта вспыхнула новая волна случаев заболевания, и эти новые отчеты CDC предлагают некоторые из первых сведений о том, насколько эффективно вакцины противостоят этому новому варианту.

Самый крупный из трех новых отчетов CDC касался более 600000 случаев COVID-19 в 13 штатах США в период с начала апреля по середину июля. Чтобы отследить любые изменения, связанные с влиянием Дельта, в исследовании сравнивались данные до и после 20 июня - даты, с которой на Дельта приходилось более 50 процентов всех случаев заражения в стране.

В отчете говорится, что эффективность вакцины остается сильной против Дельты: защита от госпитализации упала только с 92 до 90 процентов, а защита от смерти - с 94 до 91 процента. В отношении основных симптоматических инфекций в отчете было обнаружено, что эффективность вакцины упала с 91 до 78 процентов, поскольку Delta стала преобладающей.

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В отчете отмечается, что, хотя количество симптоматических случаев у вакцинированных людей действительно увеличивалось по мере распространения Дельты, показатели госпитализаций и смертности не увеличивались. Это указывает на то, что вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту от этого варианта, несмотря на небольшой рост инфекций, вызванных прорывом вакцины.

"Если посмотреть на случаи заболевания за последние два месяца, когда вариант Дельта был преобладающим вариантом, циркулирующим в этой стране, невакцинированные люди имели примерно в четыре с половиной раза больше шансов заразиться COVID-19 и более чем в 10 раз чаще были госпитализированы. и в 11 раз больше шансов умереть от этой болезни", - говорит директор CDC Рошель Валенски.

В другом новом отчете CDC было рассмотрено 32 867 случаев COVID-19, потребовавших какого-либо медицинского вмешательства в период с июня по август, в период, когда Дельта стала преобладающей. Эти данные показали, что невакцинированные люди в пять-семь раз чаще нуждаются в помощи отделения неотложной помощи из-за COVID-19 по сравнению с вакцинированными.

Возможно, более интересным является анализ эффективности различных вакцин против COVID-19 в этом конкретном исследовании. Эти данные свидетельствуют о различиях в эффективности двух широко используемых мРНК-вакцин. Исследование показывает, что вакцина Moderna на 95 процентов эффективна для предотвращения госпитализации COVID-19, в то время как вакцина Pfizer эффективна только на 80 процентов для предотвращения госпитализаций.

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Исследователи отмечают, что это не первое исследование, в котором обнаруживаются небольшие различия в эффективности между мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer. Приводится недавнее исследование, показывающее, что Moderna может быть в два раза эффективнее в предотвращении симптоматического COVID-19, однако это исследование еще не прошло рецензирование и опубликовано в журнале.

Непонятно, почему могут быть различия в эффективности между относительно схожими мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer. Одна из гипотез предполагает, что это может быть связано с тем, что дозы вакцины Moderna значительно выше, чем у вакцины Pfizer, но существует множество других факторов, которые могут влиять на эти различия мРНК вакцины. Например, в этом конкретном исследовании не отслеживалось время, прошедшее с момента вакцинации, поэтому неизвестно, объясняет ли снижение эффективности эти различия.

Шон Граннис из Медицинской школы Университета Индианы говорит, что самый важный вывод из этих новых данных заключается в том, что вакцины по-прежнему чрезвычайно эффективны против тяжелого COVID-19, вызванного вариантом Дельта.

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