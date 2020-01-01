Интересный факт дня: Бабочки разрывают гусениц и пьют их заживо

Ученые впервые задокументировали ужасное поведение.

Не все гусеницы вырастают красивыми бабочками. Некоторые из них становятся живыми молочными коктейлями для своих отцов, которые поедают жидкости тела гусениц, чтобы привлечь самок.

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Недавно ученые сообщили о первых доказательствах того, что бабочки пили из тел гусениц - мертвых и живых. Они наблюдали взрослых бабочек молочая в Северном Сулавеси, Индонезия, которые использовали крошечные когти на ногах, чтобы царапать раны на теле гусениц, чтобы они могли слизывать вытекающую жидкость.

Бабочки-самцы ищут определенные соединения, вырабатываемые молочаем (цветковые растения в семействе Apocynaceae), которые отпугивают хищников и помогают бабочкам производить феромоны, привлекающие самок. Поскольку гусеницы фаршируются соком пережеванных растений, они становятся легкой мишенью для бабочек, которые хотят химически повысить свою привлекательность для самок.

"Личинки гусениц быстро искривляли свое тело в, казалось, тщетных попытках удержать постоянное царапание взрослых", - заявили исследователи, наблюдавшие за тем, как бабочка пьет "ребенка". Они описали свои наблюдения в исследовании, опубликованном 8 сентября в журнале Ecology.

Бабочки семейства Danainae известны как бабочки-молочая, потому что большинство гусениц этой группы питаются растениями молочая, которые содержат токсичные алкалоиды, которые поглощаются гусеницами и затем перерабатываются в полезные химические вещества, защищающие их от хищников. Еще одно применение этих алкалоидов - это спаривание феромонов, которые передаются самкам в мужских сперматозоидах "в качестве свадебного подарка", - пишут ученые.

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Большинство видов бабочек молочая встречается в Азии, но четыре вида обитают в Северной Америке, одна из которых - красочная бабочка-монарх (Danaus plexippus). Самцы бабочек этого семейства известны уникальным поведением, которое называется царапанием листьев, при котором взрослые особи дополняют сок растений, которые они поглотили в качестве голодных гусениц, соскребая листья молочая своими крошечными когтями, чтобы высвободить насыщенный алкалоидами сок для питья через свой длинный хоботок. Согласно исследованию, иногда самцы собираются сотнями, чтобы почесать и потягивать листья молочая.

Но 9 декабря 2019 года ведущий автор исследования Йи-Кай Чай, докторант Школы естественных наук и наук об окружающей среде Сиднейского университета, и соавтор Джонатан Сунг Вей, натуралист из Сингапура, увидели бабочек молочая в индонезийском Тангкоко. Заповедник Батуангус, который царапал другой источник сока: живых гусениц молочая.

За три дня ученые насчитали семь видов бабочек молочая, которые соскребали и поедали живых и мертвых гусениц (неизвестно, были ли мертвые гусеницы выпиты до смерти или умерли от своих ран). Одно из возможных объяснений того, почему бабочки находят гусениц такими вкусными, заключается в том, что алкалоиды молочая накапливаются в телах гусениц из листьев, которые они едят, что делает их внутренние "соки" более сильнодействующим, богатым алкалоидами напитком и, таким образом, более привлекательным для жаждущих самцов, - предположил ученый.

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Вероятно, бабочек привлекают листья молочая, которые уже были повреждены от жевания гусеницы; эти гусеницы будут рядом, когда взрослые особи начнут спариваться. Согласно исследованию, если бабочка случайно поцарапает гусеницу, из раны будет выделяться пьянящий химический запах, который привлечет бабочку и побудит ее еще больше поцарапать гусеницу.

В заявлении Ти говорится, что остается много вопросов об этом необычном (и ужасном) поведении, например о том, какие конкретные растительные соединения привлекают бабочек к гусеницам, а бабочки в других частях мира также практикуют питье младенцев.

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