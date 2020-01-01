Группа горилл в зоопарке на юге США заразилась COVID-19

Несколько горилл в зоопарке Атланты в южной части американского штата Джорджия дали положительный результат на COVID-19.

Западные низинные гориллы были протестированы после того, как смотрители заметили у них кашель и другие симптомы.

Первоначальные тесты показали, что они были положительными на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, и зоопарк заявил в заявлении в пятницу, что ожидает результатов подтверждающих тестов Лаборатории национальной ветеринарной службы в Эймсе, штат Айова.

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Гориллы с риском развития осложнений лечились моноклональными антителами, и вся популяция зоопарка из 20 горилл проходила тестирование.

“Команды очень внимательно следят за пораженными гориллами и надеются, что они полностью выздоровеют. Они получают самый лучший уход“, - сказал Сэм Ривера, старший директор по охране здоровья животных в зоопарке Атланты.

“Мы очень обеспокоены тем, что эти инфекции произошли, особенно с учетом того, что наши протоколы безопасности при работе с человекообразными обезьянами и другими восприимчивыми видами животных являются чрезвычайно строгими и на протяжении всей пандемии“.

В зоопарке заявили, что, по их мнению, гориллы были инфицированы бессимптомным больным, несмотря на то, что сотрудники был полностью вакцинированы и носили средства индивидуальной защиты.

“Хотя известно, что люди способны передавать вирус таким животным, как гориллы, и эти случаи имели место в других зоопарках, в настоящее время нет данных, позволяющих предположить, что животные зоопарка могут передавать вирус людям“, - сказали в зоопарке.

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В любом случае, говорится, что посетители не представляют угрозы из-за расстояния между ними и средой обитания приматов.

СМИ сообщают, что заражены 13 горилл зоопарка, в том числе 60-летний Оззи, самый старый самец гориллы в неволе.

Зоопарк Атланты заявил, что получил разрешение на использование вакцины Zoetis COVID, разработанной для животных, и будет делать прививки горилл, когда они выздоровеют.

В зоопарке заявили, что также будут вакцинировать орангутанов, суматранских тигров, африканских львов и дымчатого леопарда.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.