Медики назвали группу риска по Covid-19 среди привитых

Таким пациентам прививка не гарантирует иммунитет от заболевания.

Исследования показывают, что тяжелая форма COVID-19 у вакцинированных людей все еще встречается очень редко depositphotos.com

Небольшое, но надежное исследование, проведенное учеными Йельского университета, дает представление о характеристиках тяжелых инфекций COVID-19 у полностью вакцинированных лиц. Хотя такие виды прорывных инфекций очень редки, исследование помогает врачам понять, какие пациенты могут подвергаться наибольшему риску госпитализации, несмотря на прививочный статус.

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В новом исследовании, опубликованном в The Lancet Infectious Diseases, было изучено около 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19, поступивших в систему здравоохранения Йельского университета Нью-Хейвена в период с марта по июль этого года. Только 54 из этих госпитализированных были полностью вакцинированы, что подтверждает сильные защитные вакцины, предлагаемые против тяжелой формы COVID-19.

Из этих 54 полностью вакцинированных пациентов около половины не имели симптомов, поскольку были госпитализированы по другим причинам, а их статус COVID-19 был определен только во время случайного тестирования на SARS-CoV-2. Четырнадцать пациентов оказались в критическом состоянии и нуждались в кислородной поддержке, а четверо попали в реанимацию. Трое из этих пациентов в конечном итоге умерли от COVID-19.

Средний возраст этих 14 тяжело больных COVID-19 составлял 80 лет, и в исследовании было отмечено несколько ранее существовавших сопутствующих заболеваний. Двенадцать из этих пациентов страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, девять имели избыточный вес, семь страдали диабетом и семь имели какое-то ранее существовавшее заболевание легких.

Хен Чун, старший автор исследования, говорит, что подавляющее большинство полностью вакцинированных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, страдают очень легкой болезнью. Он отмечает, что это исследование имеет жизненно важное значение для понимания того, какие факторы увеличивают риск тяжелой формы COVID-19 у полностью вакцинированного человека.

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"Эти [прорывные] случаи чрезвычайно редки, но они становятся все более частыми, поскольку появляются варианты и проходит больше времени с момента вакцинации пациентов", - говорит Чун. "Выявление того, у кого с большей вероятностью разовьется тяжелое заболевание COVID-19 после вакцинации, будет иметь решающее значение для текущих усилий по смягчению воздействия этих прорывных инфекций".

Важно отметить, что это конкретное исследование охватывает период времени до того, как вариант Дельта стал преобладающим в Соединенных Штатах. Чун говорит, что на данном этапе неясно, приводит ли Дельта к более серьезным прорывным инфекциям.

"Ясно, что вакцины очень эффективны, и без них мы столкнемся с гораздо более смертоносной пандемией", - говорит Чун. "Какими бы эффективными ни были вакцины, с появлением новых вариантов и увеличением числа случаев прорывных инфекций, мы должны продолжать проявлять бдительность в принятии таких мер, как маскировка в помещении и социальное дистанцирование".

Напомним, ранее сообщалось, что новая вакцина против COVID-19 оказалась эффективна на 90%.