На дне Северного моря нашли скрытые пейзажи ледникового периода

Скрытые шрамы, оставленные на ландшафте во время ледниковых периодов тысячи или миллионы лет назад, теперь визуализированы с поразительной детализацией.

Используя метод, называемый сейсмологией отражения, группа ученых визуализировала огромные канавы, вырезанные подледными реками, погребенные на сотни метров ниже дна Северного моря. Эти объекты, получившие название “туннельные долины“, могут помочь нам понять, как замерзшие ландшафты меняются в ответ на потепление климата.

“Происхождение этих каналов не выяснялось более века. Это открытие поможет нам лучше понять продолжающееся отступление современных ледников в Антарктиде и Гренландии“, - сказал геофизик Джеймс Киркхэм из Британской антарктической службы.

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“Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на земле, по которой они текут. Наши новые новейшие данные дают нам важные маркеры дегляциации“.

Отражательная сейсмология, как следует из названия, полагается на колебания, распространяющиеся под землей, для создания профиля плотности до значительных глубин. Это немного похоже на то, как мы можем использовать землетрясения для нанесения на карту плотности внутренней части нашей планеты , но целенаправленно и в меньшем масштабе.

В этом случае кластеры пневматических пушек буксировали над участком Северного моря. По мере распространения этих звуковых волн от этих скоплений гидрофоны улавливали отражения, когда они отражались от структур разной плотности под морским дном.

Затем исследователи очистили и проанализировали трехмерные данные с высоким разрешением, чтобы построить многослойную карту древнего ландшафта.

Даже находясь под землей на глубине до 300 метров (984 фута), это оборудование способно улавливать объекты размером всего 4 метра. Это означает, что полученные данные являются наиболее подробными на сегодняшний день по долинам туннелей под Северным морем.

Данные выявили 19 сквозных каналов шириной от 300 до 3000 метров с волнистыми тальвегами . Основываясь на морфологии этих каналов, исследователи интерпретировали их как туннельные долины, образованные талой водой, уходящей под древние ледяные щиты.

Из-за высокого уровня детализации эти каналы раскрывают информацию о том, как ледяные щиты взаимодействуют с каналами при их формировании. Поскольку ледяные щиты, обнаруженные на полюсах Земли сегодня, в настоящее время тают в ответ на потепление климата , лучшее понимание этого процесса может помочь нам выяснить, что произойдет с Гренландией и Антарктикой в ​​будущем.

“Хотя мы уже некоторое время знаем об огромных ледниковых каналах в Северном море, это первый раз, когда мы получили изображения мелкомасштабных форм рельефа внутри них“, - сказала геофизик Келли Хоган из Британской антарктической службы.

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“Эти тонкие особенности говорят нам о том, как вода перемещалась по каналам (подо льдом) и даже о том, как лед просто застаивался и таял. Очень трудно наблюдать, что происходит сегодня под нашими большими ледяными щитами, особенно как движутся вода и осадки. влияет на поток льда, и мы знаем, что это важные средства контроля поведения льда“, - добавила Хоган.

“В результате использование этих древних каналов для понимания того, как лед будет реагировать на изменение условий в условиях потепления, чрезвычайно актуально и своевременно“.

По словам группы, будущие исследования должны включать неглубокое бурение, чтобы наложить более точные хронологические ограничения на долины туннелей, а также сбор более широкой полосы сейсмических данных.

Эти более детализированные детали позволят нам лучше моделировать гидрологические системы древних ледяных щитов и применять эти знания в нашей текущей ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что Ледниковый период стал причиной эволюции.