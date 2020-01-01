Бойцовский клуб динозавров: Тираннозавры кусали друг друга за морды

Эти драки оставили неприятные шрамы.

Тираннозавры злобно кусали друг друга за морды, хотя, вероятно, не с намерением убить. Скорее, эти яростные драки, вероятно, были результатом борьбы разных особей за территории или более высокий статус, как показывает новое исследование.

Исследователи сделали открытие, проанализировав 202 черепа и челюсти тираннозавров, на которых было в общей сложности 324 шрама. Почти сразу команда поняла, что у молодых тираннозавров нет следов укусов на лицах. Вместо этого они были у примерно половины старых тираннозавров, что указывает на то, что, возможно, в этих боях принимали участие только пожилые представители одного пола.

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"Взятые вместе, мы можем собрать воедино, как эти животные сражались", - сказал ведущий исследователь Калеб Браун, куратор Королевского музея Тиррелла в Альберте, Канада. "Скорее всего, они позировали и оценили друг друга, а затем пытались схватить друг друга за головы между челюстями".

Тираннозавры были группой динозавров-мясоедов, которые доминировали в качестве хищников в Азии и Северной Америке в течение последних 20 миллионов лет мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад). Проект начался с открытия единственного экземпляра тираннозавра: в 2017 году в Провинциальном парке динозавров в Альберте была обнаружена верхняя челюсть. Анализ челюсти показал, что у нее была серия длинных "шрамов, пересекающих сторону кости". Браун сказал. "Скорее всего, это были следы зубов другого тираннозавра, но шрамы исцелились, образовав выступающие гребни.

Черепа тираннозавров часто несут на себе множество шрамов. Но никто не изучал большое количество этих шрамов, чтобы исследовать их систематически. Итак, Браун и его коллеги начали документировать возникновение, форму и другие детали этих шрамов на черепах тираннозавров, в том числе на альбертозаврах, дасплетозаврах и горгозаврах.

Составные фигуры шрамов на лице, показывающие плотность и ориентацию ударов Королевский музей Тиррелла

Команда обнаружила, что шрамы на морде были очень распространенным явлением. Следы укусов присутствовали примерно у 50% крупных (но еще не зрелых) тираннозавров и примерно у 60% тираннозавров взрослого размера. Кроме того, шрамы, как правило, появлялись на костях верхней и нижней челюсти, включая следы от проколов зубов и удлиненные рубцы.

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Команда определила, насколько велики были "жертвы" и "кусающие", сравнив расстояние между их зубами в соответствии с черепами и следами укусов на них. "Животные в целом были примерно одинакового размера", что означает, что это не была ситуация Давида против Голиафа, сказал Браун.

Эти данные показывают, что тираннозавры "не имели такого поведения в молодости, а начинали только тогда, когда были примерно наполовину взрослыми, и делали это только с животными примерно такого же размера", - сказал Браун. Более того, распространенность этих неприятных, но в целом несмертельных шрамов свидетельствует о том, что старые тираннозавры регулярно сражались друг с другом, сказал он.

Современные животные тоже борются со своими сородичами, часто после достижения половой зрелости. "Эти животные достаточно взрослые, чтобы воспроизводить потомство, и сейчас проверяют, какое место они занимают по сравнению с соперниками или как они оцениваются по сравнению с потенциальными партнерами", - сказал Браун. Тираннозавры, возможно, также начали сражаться друг с другом из-за половой зрелости, "но это действительно трудно проверить, поэтому мы на самом деле не знаем", - добавил он.

Определить пол динозавра практически невозможно. Если динозавр не умер во время беременности или откладывания яйца, ученые не могут отличить самок от самцов.

"Мы также не знаем, были ли [укусы] только самцы, только самки или и то, и другое, которые вели драку, но интересно рассмотреть возможные сценарии, особенно если в будущем мы научимся лучше определять пол динозавров", - сказал Браун.

Напомним, ранее сообщалось, что детеныши тираннозавров были размером с собаку.