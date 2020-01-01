Секс может облегчить заложенность носа: Шнобелевская премия 2021 года

Церемония награждения проходила онлайн второй год подряд из-за продолжающейся пандемии.

Ученые безмерно любопытны, и иногда эта черта может привести их к необычным направлениям исследований. Может быть, они задаются вопросом, может ли секс быть естественной альтернативой назальным спреям для снятия заложенности носа, или, может быть, они в конечном итоге заберут жизненно важные органы носорога, пока животное находится под успокаивающим действием и подвешено к его ногам для перевозки на вертолете. Возможно, они смогут найти удивительные сведения о том, как кошки общаются, или о бактериомах выброшенных жевательных резинок из разных частей мира. Эти и другие необычные темы исследований были отмечены на виртуальной церемонии объявления лауреатов ежегодных Шнобелевских премий 2021 года. Вы можете посмотреть прямую трансляцию церемонии.

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Учрежденные в 1991 году, Шнобелевские премии представляют собой добродушную пародию на Нобелевскую премию, отмечая "достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют задуматься". На непринужденной торжественной церемонии награждения обычно присутствуют миниатюрные оперные представления, научные демонстрации и круглосуточные лекции, в ходе которых эксперты должны объяснять свою работу дважды: один раз в 24 секунды, а второй - всего в семи словах. Приемные речи ограничены 60 секундами. И, как следует из девиза, удостоенное награды исследование на первый взгляд может показаться нелепым, но это не значит, что оно лишено научной ценности.

Вот лауреаты Шнобелевской премии 2021 года.

Премия по биологии



Сюзан Шетц, "за анализ вариаций в мурлыканье, щебетании, болтовне, трели, твиде, бормотании, мяуканье, стоне, писке, шипении, вой, воете, рычании и других способах общения между кошкой и человеком".

Премия по экологии

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Лейла Сатари, Альба Гильен, Анжела Видал-Верду и Мануэль Поркар "за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, обитающих в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах".

Премия по химии

Йорг Викер, Николас Краутер, Беттина Дерстрофф, Кристоф Штённер, Эфстратиос Бурцукидис, Ахим Эдтбауэр, Йохен Вульф, Томас Клюпфель, Стефан Крамер и Джонатан Уильямс - за "химический анализатор воздуха в кинотеатрах с целью проверки того, производятся ли запахи в кинотеатрах. аудитория достоверно указывает уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме, который смотрит публика".

Транспортная премия

Робин Рэдклифф, Марк Джаго, Питер Моркель, Эстель Моркель, Пьер дю Пре, Пит Бейтелл, Биргит Коттинг, Баккер Мануэль, Ян Хендрик дю Пре, Мишель Миллер, Джулия Фелиппе, Стивен Парри и Робин Глид, "для определения экспериментальным путем. безопаснее ли перевозить летающего носорога вверх ногами".

Премия по экономике

Павел Блаватский "за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране".

Премия по медицине

Олчай Джем Булут, Дэйр Оладокун, Буркард Липперт и Ральф Хоэнбергер "за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным, как противоотечные лекарства для улучшения носового дыхания".

Премия мира

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Итан Бесерис, Стивен Нэлуэй и Дэвид Кэрриер, "за проверку гипотезы о том, что люди развили бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу".

Премия по физике

Алессандро Корбетта, Джаспер Мееузен, Чунг-мин Ли, Роберто Бензи и Федерико Тоски "за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не постоянно сталкиваются с другими пешеходами".

Премия по кинетике

Хисаши Мураками, Клаудио Фелициани, Юта Нишияма и Кацухиро Нишинари "за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами».

Премия по энтомологии

Джон Малреннан-младший, Роджер Гротхаус, Чарльз Хаммонд и Джей Ламдин "за их исследование "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках".

Напомним, ранее сообщалось, что человек-козел и похититель мужских трусов получили Шнобелевскую премию.