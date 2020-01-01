Международное исследование показывало, как штамм Дельта стал доминировать

Коронавирус стал заразнее из-за мутации.

Новое всеобъемлющее исследование, опубликованное в журнале Nature, описывает, как дельта-вариант SARS-CoV-2 так быстро стал доминирующим во всем мире. Исследование предлагает исчерпывающие доказательства того, что эффективное распространение Delta происходит за счет сочетания большей устойчивости к иммунным антителам и более эффективной способности инфицировать клетки и размножаться по сравнению с предыдущими вариантами вируса.

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Дельта-вариант SARS-CoV-2, впервые зарегистрированный в Индии в декабре 2020 года, с невероятной скоростью распространился по всему миру. Явно превосходя все другие распространенные в настоящее время варианты, Delta в настоящее время является доминирующей формой SARS-CoV-2 и присутствует в большинстве стран мира.

Это новое исследование является результатом масштабного международного сотрудничества с участием десятков ученых. Первая часть исследования изучала, насколько эффективно вариант Дельта уклоняется от ранее существовавших иммунных антител, образованных либо в результате предшествующей инфекции COVID-19, либо в результате вакцинации.

В серии экспериментов in vitro исследователи обнаружили, что вариант Дельта в шесть раз менее чувствителен к иммунным антителам людей, выздоровевших от предыдущей инфекции COVID-19, и в восемь раз менее чувствителен к антителам, вызванным вакциной. Эту чувствительность сравнивали с ответами антител, созданными против исходного штамма SARS-CoV-2.

Вторая часть исследования была сосредоточена на том, как вариант Дельта более эффективно инфицирует и размножается в клетках-хозяевах. Здесь исследователи создали клеточную модель дыхательных путей, выращенную из человеческих клеток.

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Детальное наблюдение за вирусом, инфицирующим эти клетки, выявило повышенную способность варианта Дельта проникать в клетки по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2. Исследователи предполагают, что эта способность обеспечивается большим объемом так называемых расщепленных шипов.

Синтетическая версия Дельта, известная как псевдотипный вирус, была создана для имитации нескольких ключевых мутаций. Это эффективно подтвердило, что увеличенное количество расщепленных шипов на поверхности вируса - это то, что помогает Дельте более эффективно проникать в клетки-хозяева.

Оказавшись внутри этих клеток, также было обнаружено, что дельта-вариант реплицируется быстрее, чем предыдущие варианты. Исследователи предполагают, что именно эти факторы являются причиной того, что Дельта так быстро стала доминировать над всеми другими распространенными в настоящее время вариантами.

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"Объединив лабораторные эксперименты и эпидемиологию инфекций, вызванных прорывом в вакцинах, мы показали, что вариант Дельта лучше воспроизводится и распространяется, чем другие обычно наблюдаемые варианты", - говорит Рави Гупта, старший автор нового исследования из Университета г. Кембридж. "Есть также свидетельства того, что нейтрализующие антитела, выработанные в результате предыдущей инфекции или вакцинации, менее эффективны для остановки этого варианта. Эти факторы, вероятно, способствовали разрушительной волне эпидемии в Индии в первом квартале 2021 года, где до половины заболевших приходились на людей, которые ранее были инфицированы более ранним вариантом".

Гупта говорит, что нам, возможно, придется начать рассмотрение Дельта-специфических вакцин, поскольку в исследовании также проанализировано около 100 вакцинированных медицинских работников, которые впоследствии были инфицированы вариантом Дельта. Существующие вакцины по-прежнему оказываются глубоко эффективными в предотвращении тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти, однако исследования показали, что вакцинированные люди, инфицированные Delta, передавали вирус другим людям на более высоких уровнях, чем предыдущие варианты.

Анураг Агравал из индийского института геномики и интегративной биологии CSIR и соавтор нового исследования говорит, что такая прорывная передача вируса является серьезной проблемой, поскольку позволяет вирусу незаметно распространяться через вакцинированные сообщества, пока он не поразит либо уязвимые группы населения, либо непривитые.

"Заражение вакцинированных медицинских работников вариантом Дельта - серьезная проблема, - говорит Агравал. "Хотя сами они могут страдать от COVID только в легкой форме, они рискуют заразить людей, у которых неоптимальный иммунный ответ на вакцинацию из-за основных заболеваний - и эти пациенты могут подвергнуться риску тяжелого заболевания. Нам срочно необходимо рассмотреть способы усиления ответов на вакцины против вариантов среди медицинских работников. Это также предполагает, что меры инфекционного контроля необходимо будет продолжать в поствакцинальную эпоху".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.