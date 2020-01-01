Найден король динозавров, который жил до тираннозавров

Знаменитые тиранозавроиды, такие как T. rex, доминировали в верхней части пищевой цепи в конце правления динозавров. Но они не всегда занимали первое место.

В новом исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science, исследовательская группа под руководством Университета Цукубы описала новый род и вид, принадлежащие Carcharodontosauria, группе хищных динозавров среднего и крупного размера, которые предшествовали тираннозавроидам как высшие хищники.

Новый динозавр, получивший название Ulughbegsaurus uzbekistanensis, был обнаружен в нижнемеловой формации Биссекты в пустыне Кызылкум в Узбекистане и, следовательно, жил около 90 миллионов лет назад. Два отдельных эволюционных анализа подтверждают классификацию нового динозавра как первого окончательного кархародонтозавра, обнаруженного в верхнемеловом периоде Центральной Азии.

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"Мы описали этот новый род и вид на основе одной изолированной окаменелости - левой верхней челюсти или верхней челюсти", - объясняет первый автор исследования доцент Кохеи Танака. "У тероподных динозавров размер верхней челюсти можно использовать для оценки размера животного, поскольку он коррелирует с длиной бедренной кости, хорошо известным показателем размера тела. Таким образом, мы смогли оценить, что Ulughbegsaurus uzbekistanensis имел массу более 1000 кг и был примерно от 7,5 до 8,0 метров в длину, что больше, чем длина взрослого африканского слона".

Этот размер значительно превышает размер любого другого хищника, известного из формации Биссекты, включая небольшого тираннозавроида Timurlengia, описанного из той же формации. Таким образом, недавно названный динозавр, вероятно, возглавлял пищевую сеть в своей экосистеме раннего и позднего мелового периода.

Тезка рода вполне царственна; Улугбегсавр назван в честь Улугбека, математика 15 века, астронома и султана Тимуридской империи в Центральной Азии. Вид назван в честь страны, где была обнаружена окаменелость.

Перед поздним меловым периодом кархародонтозавры, такие как Ulughbegsaurus, исчезли с палеоконтинента, в который входила Центральная Азия. Считается, что это исчезновение связано с возвышением тираннозавроидов как высших хищников, но этот переход остается плохо изученным из-за нехватки соответствующих окаменелостей.

Старший автор, профессор Ёсицугу Кобаяси из музея университета Хоккайдо объясняет: "Открытие Ulughbegsaurus uzbekistanensis заполняет важный пробел в летописи окаменелостей, показывая, что кархародонтозавры были широко распространены по всему континенту от Европы до Восточной Азии. Как один из последних выживших кархародонтозавров в Лавразии. Сосуществование этого крупного хищника с более мелким тираннозавроидом выявляет важные ограничения на переход высшей хищной ниши в поздний меловой период".

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены останки карликового предка тираннозавров.