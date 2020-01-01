Ученые изучили тысячи кошек и выделили семь отличительных черт характера

Попросите любого кошатника описать своего кошачьего друга, и он, скорее всего, нежно скажет "придурок". Тем не менее, кошатники знают, что каждый маленький пушистый придурок - это свое собственное идиосинкразическое "я".

Согласно новому исследованию, личность и поведение каждой кошки можно определить с помощью комбинации всего семи черт. Но прежде чем вы начнете защищать сложную личность своей кошки, это по уважительной причине: это может помочь нашим друзьям жить более счастливой жизнью.

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"По сравнению с собаками, о поведении и личности кошек известно меньше, и существует потребность в выявлении связанных проблем и факторов риска", - говорит ветеринар Салла Миккола из Хельсинкского университета в Финляндии.

"Нам нужно больше понимания и инструментов, чтобы отсеять проблемное поведение и улучшить благополучие кошек. Наиболее распространенные поведенческие проблемы, связанные с кошками, связаны с агрессией и неправильным устранением [мочеиспускание или дефекация в доме]".

Исследование было проведено путем опроса из 138 вопросов, размещенного на сайте защиты животных Petsofi и заполненного владельцами кошек. Это связано с тем, что кошки могут вести себя в лабораторных условиях совсем не так, как дома, поэтому наблюдение за ними в эксперименте может привести к неточным результатам.

В анкете участников просили указать, среди прочего, пол своей кошки, возраст, породу, цвет шерсти и основной вид деятельности. Людей также попросили заполнить анкету во второй раз по прошествии определенного промежутка времени. Это позволило исследователям оценить точность отчетов, сравнив результаты двух опросов.

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После исключения кошек, возраст которых не может быть подтвержден, а также повторных записей и тех, у которых слишком много отсутствующей информации, окончательная выборка состояла из 4316 кошек. Исходя из этого, исследователи смогли сузить черты кошки до пяти черт личности и двух поведенческих черт. Это были:

Активность / игривость

Боязнь

Агрессия по отношению к человеку

Общительность по отношению к людям

Общительность по отношению к кошкам

Проблемы с туалетным лотком (например, отказ от лотка или его ненадлежащее использование)

Чрезмерный уход

Возможно, неудивительно, что результаты также показали, что разные породы склонны к разным личностным качествам.

"Самой опасной породой была русская голубая, а меньше всего - абиссинская", - говорит ветеринар Ханнес Лохи из Хельсинкского университета.

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"Бенгалия была самой активной породой, в то время как персидская и экзотическая были самыми пассивными. Породы, демонстрирующие наиболее чрезмерный уход, были сиамскими и балийскими, в то время как порода турецкий ван показала значительно более высокие показатели агрессии по отношению к людям и более низкие показатели общительности по отношению к кошкам".

Цель этого исследования заключалась не в проведении поведенческого анализа вовлеченных кошачьих, а в демонстрации валидности исследования, проведенного командой для сбора информации о поведении кошек.

Хотя у исследования есть ряд ограничений, таких как невозможность проверить отчеты людей о породах и возрасте их кошек, команда считает, что в целом модель опроса может быть полезным инструментом для понимания того, что заставляет кошек так себя весьт.

Кроме того, собранные данные помогли набросать схему того, как могут различаться личности кошек, а также предоставили основу для проведения будущих исследований.

"Мы хотели получить приблизительное представление о том, есть ли различия в личностных качествах между породами", - сказал Миккола.

"В дальнейших исследованиях мы будем использовать более сложные модели для изучения факторов, влияющих на черты характера и проблемное поведение. В этих моделях мы будем принимать во внимание, помимо породы, возраст, пол, состояние здоровья кошки и широкий спектр факторов. факторы окружающей среды".

Напомним, ранее сообщалось, что зеленые кошки помогут победить СПИД.