Perseverance запечатал первый образец марсианской пробы для доставки на Землю

Это большая веха для миссии и всего человечества.

Во вторник (7 сентября) марсоход размером с автомобиль запечатал титановую трубу, содержащую просверленное ядро ​​скалы Красной планеты, что стало важной вехой в его амбициозной миссии. Если все пойдет по плану, Perseverance соберет еще несколько десятков таких образцов, и все они будут доставлены на Землю для анализа примерно через десять лет.

“Для всей науки это поистине исторический момент“, - заявил в понедельник глава Управления научных миссий NASA Томас Зурбухен.

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“Точно так же, как лунные миссии Аполлона продемонстрировали непреходящую научную ценность возвращения образцов из других миров для анализа здесь, на нашей планете, мы будем делать то же самое с образцами, которые собирает Perseverance, в рамках нашей программы возврата образцов с Марса“, - сказал Зурбухен. “Используя самые современные научные инструменты на Земле, мы ожидаем потрясающих открытий в широком спектре областей науки, включая исследование вопроса о том, существовала ли когда-то жизнь на Марсе“.

Perseverance сел 18 февраля в кратере Джезеро на Красной планете, в котором миллиарды лет назад находились дельта реки и озеро. Марсоход ищет признаки древней марсианской жизни и собирает до 43 образцов нетронутой природы, которые будут доставлены на Землю в рамках совместной кампании НАСА и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году.

Первый из этих образцов - цилиндр шириной 0,5 дюйма и длиной 2,4 дюйма (1,3 на 6 см), взятый из камня, получившего название “Рошетт“, - теперь надежно убран. Достижение было добыто с большим трудом. Например, Perseverance впервые попыталась зацепить керн породы 5 августа, но порода, которую он пробурила, оказалась чрезвычайно рассыпчатой и упала на части, которые не смогли попасть в трубу.

На этом изображении, сделанном марсоходом Perseverance 1 сентября 2021 года, показан образец с сердечником в одной из титановых пробирок робота. Трубка была герметично закрыта 7 сентября NASA.gov

Затем настойчивость переместилась на новое место, на скалистый гребень, названный “Цитадель“. Команда миссии взяла Рошетт в качестве цели, и после некоторой тщательной оценки, Perseverance пробурила породу своим ударным сверлом 1 сентября. Фотографии, сделанные марсоходом вскоре после этого, показали образец в трубе, как и планировалось, но его не было видно на других снимках, сделанных чуть позже.

Члены команды подозревали, что образец все еще был там, но был просто скрыт в тени, которая поглотила большую часть трубки на более поздних фотографиях. Поэтому они попросили Perseverance сделать дополнительные снимки в пятницу (3 сентября) при лучшем освещении.

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Марсоход направил эти фотографии на Землю в субботу (4 сентября), и они подтвердили, что образец действительно все еще находится в трубе, которая имеет числовое обозначение 266. Итак, в 07:34 по Киеву во вторник, по словам представителей NASA, Perseverance перенесла пробирку внутрь, измерила и (снова) сфотографировала образец, а также герметично запечатала пробирку.

Это был важный момент для членов команды миссии, но они не собираются останавливаться на достигнутом.

“Получение первого образца - огромная веха“, - сказал в том же заявлении ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

“Когда мы вернем эти образцы на Землю, они многое расскажут нам о некоторых из самых ранних этапов эволюции Марса“, - сказал Фарли. “Но каким бы геологически интригующим ни было содержимое пробирки 266, оно не расскажет всей истории этого места. Нам предстоит исследовать еще много кратера Джезеро, и мы продолжим наше путешествие в ближайшие месяцы и годы“.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете загадочные камни.