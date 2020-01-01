Какаду оказались первыми не приматами, которые используют орудия

Они сами изготавливают инструменты.

Известно, что многие животные умеют делать инструменты, чтобы помочь им найти еду или достичь других повседневных целей, но продвинутые навыки изготовления инструментов встречаются реже. Было замечено, что дикие какаду изготавливают наборы инструментов, каждый со своим дизайном и назначением, и используют их в определенном порядке, чтобы расколоть фрукты. Такое поведение помещает их в эксклюзивный клуб, в который раньше входили только люди и некоторые приматы.

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Уроженцы Индонезии, какаду Гоффина очень умны, и они не боятся это показать. В прошлых исследованиях в неволе было замечено , что особенно хитрый маленький самоуверенный по имени Фигаро использует грабли, чтобы достать пищу, размещенную рядом с его клеткой, и учить других птиц, как это делать. Но делают ли дикие какаду то же самое и в какой степени, оставалось загадкой.

А теперь кажется, что могут. Исследователи из лаборатории Танимбар Гоффин в Индонезии изучали какаду в течение многих лет, перед тем как выпустить их на волю, держали в вольере по несколько месяцев в течение нескольких месяцев. Ничего особенного не произошло, когда птицам дали базовую пищу, такую ​​как папайя и кокосы, но все изменилось, когда им дали более сложный фрукт, называемый морским манго или ваваи.

У этого маленького фрукта есть крепкая косточка, полная семян, которые, по-видимому, достаточно вкусны и питательны, чтобы их можно было использовать. Ученые наблюдали, как один из какаду быстро изготовил не один, а три различных типа инструментов, которые последовательно использовали для вскрытия ямы.

Сначала птица откусила мягкую мякоть плода, окружающую косточку. Затем он отломил небольшой кусок ветки от ближайшего дерева и использовал клюв, похожий на нож, чтобы удалить кору и придать дереву форму клина. Используя свой язык, он протолкнул клин в яму, чтобы открыть ее.

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Затем какаду сделал более острый и узкий инструмент, чтобы пробить жесткую внутреннюю кожу вокруг семян. И, наконец, он сделал третий, более плоский инструмент, которым он использовал как ложку, чтобы вычерпывать семена в рот.

Было замечено, что только две из 15 птиц в стае делали эти наборы инструментов, но команда говорит, что они нашли некоторые из этих инструментов, выброшенных в дикой природе, в том числе одну, все еще застрявшую в плоде ваваи. Это говорит о том, что какаду передают знания между людьми в рамках своего рода культурного обучения, ранее наблюдаемого у других видов, таких как дельфины и приматы.

Но такое последовательное использование различных инструментов на удивление сложно для птиц, говорят ученые. Ранее такое поведение наблюдалось только у людей, шимпанзе и обезьян-капуцинов.

Однако это не первый пример продвинутого изготовления инструментов у птиц. Несколько лет назад были замечены вороны, собирающие инструменты из отдельных частей, демонстрируя другую изобретательность, которая, как предполагалось, была для них недоступна.

Напомним, ранее сообщалось, что опровергнута главная причина происхождения человека.