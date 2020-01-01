Что-то таинственное возле центра Галактики мигает радиосигналами

По мере того, как наши глаза на небе становятся все более чувствительными, мы находим все больше и больше вещей, которых никогда раньше не видели.

Так обстоит дело с недавно обнаруженным источником радиосигналов, расположенным недалеко от центра галактики. Он называется ASKAP J173608.2-321635, и астрономы не смогли выяснить, какой космический объект лучше всего соответствует его странным свойствам.

Их статья была принята к публикации в The Astrophysical Journal и доступна на сервере препринтов arXiv.

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"Мы представили открытие и описание ASKAP J173608.2-321635: высокополяризованного переменного радиоисточника, расположенного недалеко от Галактического центра и не имеющего четкого многоволнового аналога", - объясняет группа астрономов во главе с Зитенг Ван из Сиднейский университет в Австралии.

"ASKAP J173608.2-321635 может представлять часть нового класса объектов, обнаруживаемых с помощью радиоизображений".

ASKAP J173608.2-32163 был обнаружен с помощью австралийского квадратно-километрового массива Pathfinder (ASKAP), одного из самых чувствительных радиотелескопов, когда-либо созданных, предназначенного для изучения глубин радиовселенной.

Он уже доказал свою способность находить вещи, которых мы никогда раньше не видели, такие как странные радиокружки (мы пока не знаем, что это такое), неоткрытые галактики и таинственные быстрые радиовсплески.

ASKAP J173608.2-32163 может оказаться известным типом космического объекта, но если это так, он может в конечном итоге растянуть определение любого объекта, который есть.

Он очень изменчив, излучает радиоволны неделями, а затем быстро исчезает. Сигнал также сильно поляризован, то есть ориентация колебания электромагнитной волны искажена как линейно, так и по кругу .

ASKAP J173608.2-32163 также довольно сложно обнаружить. Объект, каким бы он ни был, не был замечен до обнаружения АСКАП, сделанного во время пилотного обзора неба в поисках кратковременных радиоисточников. С апреля 2019 года по август 2020 года сигнал появлялся в данных 13 раз.

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Последующие наблюдения в апреле и июле 2020 года с использованием другого радиотелескопа Мурриянг в Парксе, Австралия, ничего не дали. Но радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке получил попадание в феврале 2021 года. Компактная матрица телескопа Австралии (ATCA) также обнаружила его в апреле 2021 года.

Это поддерживает и подтверждает обнаружение ASKAP, но также предполагает, что источник довольно неуловим - до этой даты не было обнаружений MeerKAT или ATCA. Источник не появлялся ни в рентгеновских лучах, ни в наблюдениях в ближнем инфракрасном диапазоне, ни в архивах радиоданных, собранных несколькими приборами, которые исследователи проверили.

Что оставляет довольно интересную загадку. Поляризация предполагает рассеяние и намагниченность, возможно, частично из-за пыли и магнитных полей в межзвездной среде между нами и источником, хотя возможно, что сам источник также сильно намагничен.

В общем, действительно сложно понять, что это за источник. Известно, что существует несколько типов звезд с разной длиной радиоволн, например звезды, которые часто вспыхивают, или близкие двойные системы с активными хромосферами, или затмевающие друг друга. Однако отсутствие обнаружения в рентгеновских лучах и в ближнем инфракрасном диапазоне делает это маловероятным.

Вспыхивающие звезды обычно имеют рентгеновское излучение, соответствующее радиоизлучению, и подавляющее большинство звезд имеют отношения ближнего инфракрасного излучения, которые должны быть обнаружены.

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Маловероятен и пульсар: нейтронная звезда с движущимися лучами радиосвета, похожая на космический маяк. Пульсары имеют регулярную периодичность в часах, и в ASKAP J173608.2-32163 было обнаружено замирание, которое несовместимо с пульсарами. Кроме того, был трехмесячный период без обнаружений, что также несовместимо с пульсарами.

Рентгеновские двойные системы, гамма-всплески и сверхновые также были исключены.

Тем не менее, объект имеет некоторые общие свойства с загадочным сигналом, обнаруженным недалеко от центра Галактики. Они известны как транзиенты радиосвязи в Галактическом центре (GCRT), три из которых были идентифицированы в 2000-х годах, и многие из них ожидают подтверждения.

Эти источники также еще предстоит объяснить, но у них есть несколько общих черт с ASKAP J173608.2-32163.

Если ASKAP J173608.2-32163 является GCRT, обнаружение ASKAP может помочь нам найти больше таких источников и выяснить, что они собой представляют.

"Учитывая, что ASKAP J173608.2-321635 обычно не обнаруживается и может отключаться на шкале времени от нескольких недель до одного дня, наша разреженная выборка (12 эпох за 16 месяцев) предполагает, что в этих областях могут быть другие аналогичные источники", - пишут исследователи.

"Увеличение частоты опроса и сравнение результатов этого поиска с другими регионами поможет нам понять, насколько поистине уникален ASKAP J173608.2-321635 и связан ли он с галактической плоскостью, что в конечном итоге должно помочь нам определить его природу".

Напомним, ранее сообщалось, что изображение центра галактики намекает на новый космический феномен.