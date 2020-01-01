Взгляд робота меняет человеческий мозг

Когда вы знаете, что за вами кто-то наблюдает, трудно сделать непринужденный вид. Но для мозга неважно, живой это объект или робот.

В новом исследовании ученые поставили эксперимент, в котором люди играли в игру против робота.

Если робот смотрел на игроков-людей во время сеанса, это в конечном итоге влияло на поведение и стратегию участников в игре - изменение, которое можно было заметить по измерениям их нейронной активности, зарегистрированным с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время эксперимента.

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"Если робот смотрит на вас в тот момент, когда вам нужно принять решение о следующем шаге, вам будет труднее принять решение", - говорит когнитивный нейробиолог Агнешка Виковска из Итальянского технологического института.

"Вашему мозгу также придется задействовать трудоемкие и дорогостоящие процессы, чтобы попытаться "игнорировать" этот взгляд робота".

В эксперименте 40 участников сидели напротив робота-гуманоида iCub, соревнуясь в игре "Цыпленок" на горизонтальном экране компьютера, в которой две имитируемые машины неслись навстречу друг другу.

Непосредственно перед моментом удара игра приостанавливалась, и участников просили взглянуть на робота, который либо встречался с ними взглядом, либо отводил взгляд. В этот момент участники должны были решить, пустить ли машины вперед или уклониться в сторону.

Результаты эксперимента показали, что ответный взгляд робота не повлиял на выбор, сделанный отдельными игроками-людьми, но он действительно заставил их время отклика немного увеличиться, при этом участники обычно быстрее реагировали в игре, когда iCub отводил взгляд.

"В соответствии с нашей гипотезой, отсроченные ответы внутри субъектов после взаимного взгляда могут свидетельствовать о том, что взаимный взгляд повлек за собой более высокое когнитивное усилие, например, путем выявления большего количества рассуждений о выборе iCub или более высокой степени подавления (потенциально отвлекающего) взгляда. стимул, который не имел отношения к задаче", - поясняют исследователи в своей статье.

По словам исследователей, это изменение в поведении игрока соответствовало изменению нейронной активности, называемой синхронизированной альфа-активностью - паттерном мозговых волн, который ранее был связан с подавлением внимания.

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Более того, если смотреть на весь эксперимент, более высокая степень воздействия отведенного взгляда (когда робот не смотрел назад) среди участников, казалось, помогала игрокам отвлечься от социального взаимодействия с iCub и сосредоточиться на своем игровом процессе с меньшим отвлечением.

Учитывая, что iCub - это робот-гуманоид, созданный для имитации формы и внешнего вида людей, не удивительно, что взгляд робота может запускать наши обычные процессы внимания.

Но это может иметь значение для разработки более продвинутых и интерактивных роботов в будущем, говорят исследователи.

"Роботы будут все больше и больше присутствовать в нашей повседневной жизни", - говорит Виковска.

"Вот почему важно понимать не только технологические аспекты конструкции роботов, но и человеческую сторону взаимодействия человека с роботом… как человеческий мозг обрабатывает поведенческие сигналы, передаваемые роботами".

Напомним, ранее сообщалось, что робота научили выражать эмоции при помощи шипов.