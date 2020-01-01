Ученые выяснили, сколько нужно ходить каждый день

Когда дело доходит до упражнений, нет магического числа, но это не значит, что числа не важны.

В конце концов, числа - это легко и удобно запоминать. А поскольку упражнения - это то, что легко измерить количественно, наличие чисел в качестве символов того, сколько упражнений мы должны выполнять, может сыграть важную роль в общественном здравоохранении.

Когда дело доходит до ходьбы, наиболее очевидная цифра, о которой думают многие из нас, - это 10000 - давно идеализированная цель с точки зрения ежедневных шагов, необходимых для улучшения нашего здоровья .

Есть доказательства, подтверждающие это. Ряд исследований, проведенных в последние годы, показали, что ежедневное выполнение большего количества шагов связано с меньшим риском преждевременной смерти , и даже не имеет значения, откуда эти шаги .

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Конечно, каждый анализ немного отличается, и нет двух одинаковых когорт.

Из-за этого ученые продолжают делать свежие, постепенные открытия о том, насколько хороша ходьба X-шагов для людей, а также определяют, кому и в какой степени это выгодно.

В последнем исследовании этой территории команда под руководством эпидемиолога по физической активности Аманды Палуч из Массачусетского университета в Амхерсте отслеживала когорту из более чем 2000 чернокожих и белых мужчин и женщин среднего возраста из четырех разных городов США.

Группа, средний возраст которой немногим более 45 лет, носила акселерометры, которые отслеживали их ежедневное количество шагов и интенсивность шагов в часы бодрствования, когда они жили своей жизнью.

Эксперимент начался еще в 2005 году, за участниками регулярно наблюдали до 2018 года, когда 72 человека из исходной группы умерли.

Хотя наблюдательный характер исследования означает, что мы не можем сделать каких-либо твердых выводов о том, как ходьба улучшила (или не улучшила) здоровье людей в эксперименте, оно может выявить связи между уровнями активности и результатами для здоровья в когорте. общий.

Что наиболее важно, исследователи обнаружили, что люди, делающие не менее 7000 шагов в день, имеют примерно на 50-70 процентов более низкий риск ранней смерти по сравнению с теми, кто в среднем делает менее 7000 шагов в день в эксперименте.

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Сама по себе интенсивность шагов (измерение скорости сделанных шагов) не влияла на смертность.

По мнению исследователей, увеличение ежедневного количества шагов среди наименее активных людей в популяции может обеспечить максимальную защиту от смертности, но после определенного момента дополнительные шаги, по-видимому, не имеют никакого положительного эффекта, по крайней мере, на этот конкретный результат.

“Выполнение более 10 000 шагов в день не было связано с дальнейшим снижением риска смертности“, - объясняют исследователи в своем исследовании .

Хотя результаты в целом подтверждают многое из того, что мы уже знали о преимуществах ходьбы из предыдущих исследований , новый порог в 7000 шагов, безусловно, является более легкой задачей для людей, которые не ходят на этом уровне, и может принести пользу людям, которые не ходят на этом уровне. большинство из подобных исследований.

«Количество шагов в день - это простой, легко контролируемый показатель, и увеличение количества шагов в день может быть хорошим способом укрепления здоровья», - сказал Палуч HealthDay News .

“7000 шагов в день могут быть отличной целью для многих людей, которые в настоящее время не достигают этого количества“.

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Не то чтобы 7000 шагов - это магическое число; и это не последнее число, о котором мы, вероятно, услышим по этой теме.

По словам исследователя физической активности Николь Спартано из Бостонского университета, в ближайшем будущем мы действительно можем ожидать услышать гораздо больше о том, как ежедневные шаги влияют на наше здоровье - благодаря новому поколению неизбежных исследований с использованием новейшей технологии акселерометра, которая была недоступна. еще в 2005 году.

“Неясно, в какой степени шаги, измеренные на [старых] мониторах активности, сравниваются с шагами, измеренными на обычных потребительских устройствах, включая умные часы, шагомеры и приложения для смартфонов“, - пишет Спартано в комментарии экспертов к новому исследованию.

“В следующие несколько лет количество опубликованных статей, посвященных количеству шагов и смертности, будет быстро расти, поскольку многие другие крупные когортные исследования завершили акселерометрические измерения с использованием широкого спектра акселерометров исследовательского уровня с периодом наблюдения 10 и более лет“.

Напомним, ранее сообщалось, что исследование показало, что левая щека красивее правой.