Самый большой в мире скелет трицератопса выставлен на аукцион

Ваш шанс стать обладателем одного из самых знаковых динозавров вот-вот появится - при условии, что у вас есть несколько лишних миллионов и под рукой пустое большое помещение.

Самый крупный из известных экземпляров трицератопса по прозвищу "Большой Джон" будет выставлен на торги в октябре.

Трицератопсы и их родственники были в основном ходячими "танками" с коренастыми телами, вооруженными трехрогой головой и защищенными гигантским костяным воротником. Фактически, их черепа - самые большие из всех известных когда-либо существовавших наземных животных, а череп Большого Джона - самый большой в своем роде - его длина 2,62 м и ширина 2 м. Только его грозные рога имеют длину 1,1 м каждый и ширину 30 см у основания, что позволяет им выдерживать давление в 16 тонн.

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Ссориться с ним, очевидно, - плохая идея, но, видимо, это не помешало кому-то разобраться. У Большого Джона рваная рана на воротнике, словно почетный знак - и нам бы очень не хотелось видеть его противника.

Кости были обнаружены в мае 2014 года в формации Хелл-Крик, одном из самых богатых залежей ископаемых в Соединенных Штатах. Он умер около 66 миллионов лет назад в пойме, а это означает, что его останки были быстро похоронены в грязи, что спасло его.

В октябре 2020 года скелет, все еще заключенный в каменную оболочку, был отправлен в мастерскую Zoic в Триесте, Италия, для реставрации. После тысяч часов извлечения, очистки и каталогизации ископаемое, наконец, готово для его крупного плана. Оказывается, образец готов более чем на 60 процентов, а череп - на 75 процентов.

Большой Джон готовится в мастерской Zoic в Триесте, Италия Drouot

Вскоре Большой Джон отправится в аукционный дом Drouot в Париже, где 21 октября он собирается уйти с молотка. Скелет станет центральным предметом пятой части аукциона Naturalia.

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Ожидается, что он будет продаваться по цене от 1,2 до 1,5 млн евро, хотя окончательная цена может оказаться намного выше. В октябре прошлого года тираннозавр рекс Стэн был продан за более чем 30 миллионов долларов - это самая высокая цена за окаменелость динозавра. Ожидалось, что он получит "всего" от 6 до 8 миллионов долларов.

В любом случае, всегда немного грустно видеть, как такие великолепные образцы попадают в частные коллекции, где они не могут вызывать восхищение у публики или изучаться научным сообществом. Если повезет, Большой Джон будет куплен музеем или подарен ему покупателем. Если вы находитесь в районе Парижа, трицератопсы будут выставлены на всеобщее обозрение в здании Друо с 18 по 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что найден первый плавающий динозавр.