Ученые поняли, где искать Девятую планету

Возможно, что она даже ближе к Солнцу. А может ее вообще нет.

В Солнечной системе есть восемь известных планет (с тех пор, как Плутон был выгнан из клуба ), но какое-то время были некоторые свидетельства того, что может быть еще одна.

Гипотетическая Девятая планета, скрывающаяся на внешнем краю нашей Солнечной системы. Пока что этот мир ускользает от открытия, но новое исследование определило, где он должен быть.

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Доказательства существования Девятой Планеты основаны на ее гравитационном притяжении на другие тела. Если планета существует, ее гравитация повлияет на орбиты других планет.

Так что, если что-то, кажется, тянет за собой планету, просто рассчитайте, чтобы найти источник. Так был открыт Нептун, когда Джон Коуч Адамс и Урбен Леверье независимо друг от друга заметили, что Уран, казалось, тянет за собой невидимая планета.

В случае с Девятой планетой у нас нет гравитационного воздействия на планету. Что мы действительно видим, так это странное скопление небольших ледяных тел во внешней Солнечной системе, известное как объекты пояса Койпера (KBO).

Если бы не было планеты за поясом Койпера, можно было бы ожидать, что орбиты KBO будут случайным образом ориентированы в пределах орбитальной плоскости Солнечной системы. Но вместо этого мы видим, что многие орбиты KBO сгруппированы в одной ориентации. Возможно, это просто случайность, но это маловероятно.

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Еще в 2016 году исследователи изучили статистическое распределение KBO и пришли к выводу, что кластеризация была вызвана необнаруженной внешней планетой. Согласно их расчетам, эта планета имеет массу в пять Земель и примерно в 10 раз удалена от Солнца, чем Нептун.

В работе даже рассчитывалась широкая область неба, где могла бы находиться планета. Но поиски ничего не дали. Это привело некоторых к выводу, что планеты не существует. Странность орбиты не доказывает, что планета существует. Просто спросите Планету Вулкан .

Другие зашли так далеко, что утверждали, что Девятая Планета действительно существует, но мы не можем ее увидеть, потому что это изначальная черная дыра.

Это новое исследование пересматривает оригинальную работу в свете некоторой критики, которую она получила.

Одна большая критика заключается в том, что внешние тела Солнечной системы трудно найти, поэтому мы ищем их там, где это удобно. Эффект кластеризации, который мы наблюдаем, может быть связан только с предвзятыми данными. Принимая во внимание систематическую ошибку наблюдений, авторы считают, что кластеризация по-прежнему статистически необычна. Вероятность того, что это случайность, составляет всего 0,4%.

Когда они пересчитали вероятную орбиту Девятой Планеты, они смогли лучше определить, где искать.

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Один интересный аспект исследования заключается в том, что недавно рассчитанная орбита помещает Девятую планету ближе к Солнцу, чем предполагалось изначально. Это странно, потому что если он ближе, значит, мы уже должны были его найти.

Авторы утверждают, что наблюдения до сих пор исключили самые близкие варианты для Девятой планеты, что помогает еще больше сузить ее возможное местоположение. Если планета существует, она должна быть обнаружена обсерваторией Веры Рубин в ближайшем будущем.

Это исследование не является окончательным, и многие астрономы до сих пор утверждают, что Девятой Планеты не существует. Но это исследование дает понять, что нам не придется долго спорить об этом.

Либо это будет скоро обнаружено, либо наблюдения исключат его как объяснение эффекта кластеризации KBO.

Напомним, ранее сообщалось, что планета X может быть гигантской иллюзией.