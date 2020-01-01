Жабы-каннибалы съедают так много своих детенышей, что они ускоряют эволюцию

У них просто нет другого выхода.

У детенышей инвазивной тростниковой жабы в Австралии нет шансов противостоять их самому смертоносному хищнику: головастикам-каннибалам, которые пожирают детенышей. Но теперь мальки сопротивляются.

Новое исследование показало, что они развиваются быстрее, сокращая время, которое голодные головастики должны их съесть.

Читай также: Шоколадная лягушка: Найден новый вид земноводных

"Если каннибалы ищут вас, чем меньше времени вы потратите на яйца или вылупление, тем лучше", - сказала ведущий исследователь Джейна ДеВоре, которая проводила исследование в качестве научного сотрудника постдокторского исследования в Сиднейском университете, а сейчас работает биологом для Общества Тетиароа, некоммерческой природоохранной организации Французской Полинезии.

Однако быстрое развитие имеет свои подводные камни. Исследователи обнаружили, что по сравнению с обычно растущими детенышами те, которые росли быстрее, жили хуже, когда достигли стадии жизни головастиков. Так что "не стоит пытаться защищаться таким образом, если только каннибалы определенно не придут за вами", - сказала ДеВоре.

Тростниковая жаба ( Rhinella marina ) - пример инвазивных видов. Бородавчатая ядовитая жаба, печально известная тем, что глотает все, что попадает в ее широкий рот, родом из Южной Америки. В 1930-х годах фермеры в Квинсленде, Австралия, думали, что жаба будет идеальным хищником для поедания жуков, уничтожающих поля сахарного тростника. Но без естественных хищнико популяция жаб резко увеличилась с 102 до более чем 200 миллионов, по данным Всемирного фонда дикой природы Австралии.

Еще одна причина резкого роста их популяции заключается в том, что самки жаб могут отложить более 10 000 яиц за раз в небольших прудах. "Когда эти яйца впервые вылупляются, детеныши еще не могут плавать или есть, поэтому они могут в значительной степени только лежать на дне пруда, пока не превратятся в головастиков", - сказала ДеВоре.

Читай также: Самой одинокой лягушке нашли пару

Голодные головастики нападают в этот уязвимый период вылупления. "Когда вылупившиеся детеныши превращаются в головастиков, они становятся слишком большими и подвижными, чтобы другие головастики могли их съесть, поэтому каннибалы должны действовать быстро, если они хотят съесть их всех", - сказала ДеВоре.

Головастики, поедающие молодое поколение, делают себе огромную услугу; они получают питательные вещества и устраняют последующую конкуренцию за ресурсы. "Когда я впервые увидела такое поведение в дикой природе, я была поражен тем, как жадно головастики тростниковой жабы разыскивали вылупившихся птенцов тростниковой жабы и съедали их", - сказала ДеВоре. Чтобы определить, было ли такое поведение "нормальным" или это была адаптация к экстремальной конкуренции среди инвазивных тростниковых жаб, Девор и ее коллеги сравнили агрессивных тростниковых жаб Австралии с местными жабами или тростниковыми жабами из их коренных регионов.

Несколько экспериментов показали, что инвазивные жабы - как детеныши, так и головастики-людоеды - развиваются с головокружительной скоростью.

Читай также: В Индии нашли мяукающую лягушку

В одном эксперименте, проведенном более 500 раз с разными особями, ДеВоре и ее коллеги поместили одного головастика в контейнер с 10 вылупившимися детенышами. Хотя головастики местного ареала действительно участвовали в некотором каннибализме, "мы обнаружили, что вылупившийся детеныш был в 2,6 раза выше вероятности каннибализации, если бы этот головастик был из Австралии, чем если бы он был из местного ареала", - сказала она.

Более того, инвазивных головастиков детеныши привлекали гораздо больше, чем местных головастиков. В другом эксперименте команда поместила головастиков в бассейн с двумя ловушками; одна ловушка содержала детенышей, а другая была пуста. "В Австралии головастиков-каннибалов привлекали вылупившиеся детеныши; вероятность того, что австралийский головастик попадет в ловушку, содержащую вылупившихся птенцов, примерно в 30 раз выше, чем вероятность попадания в пустую ловушку".

Напротив, головастиков, обитающих в естественных условиях, "не привлекали вылупившиеся детеныши; они с такой же вероятностью попадут в пустую ловушку, как и в ловушку для вылупившихся детенышей", - сказала она. "Это продемонстрировало, что это сильное влечение к уязвимой стадии вылупления, которое помогает головастикам-людоедам обнаруживать и определять местонахождение своих жертв в Австралии, отсутствует в естественном ареале".

Чтобы дать отпор, инвазивные детеныши разработали стратегию побега. Когда исследователи сравнили время, затрачиваемое на развитие яиц и детенышей, они обнаружили, что инвазивные жабы развивались быстрее, чем обитающие в естественных условиях.

Читай также: На Мадагаскаре нашли пять новых видов лягушек

В обеих группах "мы обнаружили, что кладки тростниковой жабы из Австралии развивались быстрее; они достигли стадии неуязвимого головастика примерно за четыре дня, тогда как кладки местных ареалов заняли около пяти дней", - сказала ДеВоре.

Вдобавок инвазивные детеныши имели более «пластичную» или гибкую реакцию, чем детеныши естественного ареала, когда присутствовал головастик-каннибал; Птенцы из Австралии "с большей вероятностью могли чувствовать запах, когда поблизости есть каннибалы, и фактически ускоряли свое развитие в ответ", - отметила ДеВоре.

Хотя эти стратегии помогли детенышам выжить, они заплатили за это позже. Исследователи проверили 1190 головастиков на предмет выживаемости, развития, роста и пластичности и обнаружили, что те, которые развивались быстрее, как яйца и птенцы, чтобы избежать каннибализма, жили хуже и развивались медленнее на стадии головастика, чем головастики местного ареала, как выяснила команда.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены самые маленькие лягушки в мире.