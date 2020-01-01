Ученые: Cтрашные бури могут стать ежегодными

Наилучший сценарий климатического кризиса выглядит все более катастрофическим для большей части мира, особенно когда речь идет о повышении уровня моря.

Даже если мы сможем ограничить глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия в соответствии с Парижским климатическим соглашением, к 2100 году многие прибрежные регионы могут столкнуться с угрозами уровня моря, которые случаются раз в столетие, такими как штормовые нагоны, приливы и угрожающие волны, не реже одного раза в год.

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Это 100-кратное увеличение прибрежных наводнений, и, согласно новым глобальным моделям, это если нам повезет. Если мы ничего не сделаем, чтобы изменить свое поведение, в мире может скоро потепление превысит 2 градуса по Цельсию, и в этот момент сценарии уровня моря станут значительно хуже.

Недавние прогнозы для более чем 7000 прибрежных районов по всему миру предполагают, что при потеплении на 1,5 градуса по крайней мере половина изученных участков будет ежегодно подвергаться воздействию экстремальных явлений на уровне моря.

При потеплении на 2 градуса Цельсия к 2100 году то же самое произойдет еще у 14 процентов.

По всей вероятности, некоторые локации пострадают от этих эффектов еще раньше. Например, по сценарию 1,5 градуса в некоторых прибрежных районах может наблюдаться 100-кратное повышение экстремальных явлений на уровне моря уже к 2070-м годам.

Авторы говорят, что это "в высшей степени верно" для мест в тропиках, таких как Гавайи и Карибский бассейн, а также в южной половине тихоокеанского побережья Северной Америки, которые кажутся особенно уязвимыми для повышения уровня моря. По мере таяния морского льда части побережья Средиземного моря и Аравийского полуострова также могут стать горячими точками экстремальной активности на уровне моря.

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"Тропики кажутся более чувствительными, чем северные высокие широты, - пишут авторы, - где в некоторых местах эта частота не меняется даже при самых высоких уровнях глобального потепления".

Результаты согласуются с недавними прогнозами уровня моря, которые предполагают, что мы серьезно недооценили подъем уровня наших океанов на нижней границе глобального потепления.

Уже в этом году исследование показало, что повышение уровня моря влияет на прибрежные районы в четыре раза быстрее, чем мы думали. Просчеты во многом связаны с неопределенностями в отношении прогнозируемого повышения уровня моря и того, как это сотрясет мир - в расчеты необходимо включить множество переменных.

Новая модель пытается компенсировать эти ограничения. Он основан на системе «голосования», которая помогает сбалансировать различные сценарии повышения уровня моря и многие связанные с этим неопределенности.

Для всех шести сценариев потепления к 2100 году исследователи взяли медианные значения, при которых изменения уровня моря становятся ежегодными, и использовали их как отдельные "голоса". Таким образом, "большинство голосов" было самым низким уровнем потепления, при котором частота штормовых нагонов и других событий, связанных с уровнем моря, становилась ежегодными бедствиями.

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Эта система сначала была применена к данным об экстремальных явлениях уровня моря из небольшой подгруппы из 179 прибрежных районов, а затем была расширена до более широкой группы из 7 283 точек.

В конце концов, авторы обнаружили, что большинство голосов согласились с тем, что 43 процента всех изученных прибрежных районов будут испытывать экстремальные явления уровня моря на ежегодной основе, даже при нижнем пределе, равном 1,5 градуса потепления.

Более того, многие из этих прибрежных регионов испытают эти эффекты до конца века, возможно, даже уже в 2070 году.

При потеплении на 2 градуса большинство голосов предполагает, что пострадает еще 15 процентов береговой линии. При потеплении на 3 градуса этот ужасный сценарий может произойти уже в 2060 году.

Тем не менее, это именно то, что предлагает большинство голосов. Некоторые из наиболее пессимистичных данных по каждому из шести распределений показывают, что 99 процентов всех мест могут испытывать экстремальные явления уровня моря при 1,5 градусах потепления.

Полученные данные подчеркивают « существенный уровень разногласий между шестью оценками », что позволяет предположить, что в наших моделях все еще есть много неопределенности.

Например, наиболее оптимистичный результат голосования предполагает, что только 2 процента всех изученных прибрежных регионов испытают экстремальные явления на уровне моря при одном и том же сценарии потепления. Но этот оптимистичный сценарий требует «очень строгого» единодушного голосования по всем шести оценкам, что, вероятно, случится нечасто.

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В очередной раз новое исследование подчеркивает, что нам необходимы дальнейшие исследования, чтобы уточнить наши модели уровня моря, чтобы увидеть, где в первую очередь проявятся наихудшие последствия. Хотя некоторые части атлантического побережья Северной Америки могут пострадать от сильного наводнения, исследование предсказывает, что другие близлежащие регионы останутся полностью незатронутыми.

Почему эта дикая вариация возникает в таких близлежащих местах, необходимо дополнительно проанализировать, но это то, что другие исследователи заметили раньше - артефакт научных трудностей, связанных с определением точных цифр при повышении уровня моря.

Например, даже в ужасном сценарии, когда глобальное потепление достигает более 5 градусов по Цельсию и ледяные щиты практически исчезают во всем мире, большинство голосов предполагает, что примерно 20 процентов всех изученных прибрежных участков останутся незатронутыми экстремальными явлениями уровня моря.

Северные прибрежные районы, такие как Аляска и Северная Европа, кажутся наиболее безопасными от этих будущих бедствий.

"Наши выводы имеют важное политическое и практическое значение, поскольку они подчеркивают, что даже если цели Парижского соглашения будут достигнуты, экстремальные явления, потенциально способствующие затоплению прибрежных районов, будут происходить с беспрецедентной частотой во многих частях побережья мира", - пишут авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле найдено единственное пятно, где не повышается температура.