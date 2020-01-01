Телескоп Хаббл заснял космический меч, пронзающий огромное сердце

На фотографии запечатлено относительно необычное явление, называемое объектом Хербига-Аро.

На этом изображении, сделанном прибором Wide Field Camera 3 космического телескопа Хаббла, виден объект Хербига-Аро HH111, который находится примерно в 1300 световых годах от Земли. NASA

Пылающий синий меч, кажется, пронзает гигантское космическое сердце на великолепной новой фотографии, сделанной космическим телескопом Хаббл.

"Меч" состоит из парных струй перегретого ионизированного газа, которые устремляются в космос с противоположных полюсов новорожденной звезды IRAS 05491 + 0247. По словам членов команды Хаббла, "сердце" - это облако оставшейся пыли и газа, окружающее протозвезду.

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Это драматическое взаимодействие между струями и облаками создает необычное небесное зрелище, известное как объект Хербига-Аро. Тот, который сфотографировал здесь Хаббл, называется HH111, и он находится примерно в 1300 световых годах от Земли, в созвездии Ориона.

Хаббл сделал снимок с помощью своего инструмента Wide Field Camera 3 (WFC3), который наблюдает как в оптическом, так и в инфракрасном (тепловом) диапазоне длин волн света.

Объекты Хербига-Аро фактически выпускают много света в оптическом диапазоне длин волн, но их трудно заметить , потому что окружающие их пыль и газ поглощает большую часть видимого света.

Следовательно, способность WFC3 вести наблюдения в инфракрасном диапазоне длин волн - там, где на наблюдения не так сильно влияют газ и пыль - имеет решающее значение для успешного наблюдения за объектами Хербига-Харо.

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Хаббл, совместная миссия NASA и ЕSА, был запущен на низкую околоземную орбиту на борту космического корабля "Дискавери" в апреле 1990 года. Первые изображения, сделанные культовой обсерваторией, были нечеткими, и вскоре члены группы определили, что проблема была вызвана недостатком в главном зеркале шириной 2,4 метра.

Астронавты исправили эту проблему в декабре 1993 года, и Хаббл был усовершенствован и поддерживался в течение еще четырех миссий по обслуживанию. Инструмент WFC3 был установлен во время последнего полета космического челнока Хаббла, который состоялся в мае 2009 года.

Хаббл продолжает открывать удивительные виды космоса, но он начал показывать свой возраст, и без шаттла астронавты больше не смогут получить доступ к обсерватории. (Технически возможно, что пилотируемый аппарат, такой как капсула Crew Dragon от SpaceX, сможет достичь Хаббла, но эта идея, по-видимому, серьезно не исследовалась) В последнее время телескоп преодолел ряд сбоев, в том числе компьютерную проблему, которая закрыла его сверхострый глаз для большего чем месяц этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл реанимировали и сделали снимок далекой галактики.