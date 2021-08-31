Обнаружены трансильванские скелеты с урнами для загробной жизни на головах

Рядом с кладбищем были обнаружены поселения эпох неолита и кельтов.

Скелеты, выкопанные на трансильванском кладбище, которому 6000 лет, были захоронены необычным образом. У умерших помещали урны на черепа или ступни, вероятно, в качестве подношений для загробной жизни.

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Археологи недавно обнаружили уникальные захоронения во время раскопок перед строительным проектом в Клуж-Напока, исторической столице Трансильвании. Хотя археологи точно не знают, что содержалось в урнах, вполне вероятно, что в них была еда или питье - в основном пища, которую, согласно преобладающему среди археологов, предположению, могли употреблять мертвые во время их перехода в следующий мир.

Это место площадью более 930 квадратных метров, содержащее многочисленные могилы, было обнаружено двумя отдельными поселениями: одно из неолита или нового каменного века, датируемое 6000 лет назад, и более позднее, кельтское поселение, которое был построен на его вершине 2200 лет назад.

Поселение эпохи неолита было довольно сложным. Например, исследователи обнаружили следы деревянных стен, которые жители каменного века использовали для укрепления своих домов, а у более богатых людей было больше укреплений. Археологи также раскопали яму для хранения еды, которая позже стала свалкой.

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Кельты на этом месте, напротив, использовали другие методы захоронения. В настоящее время кельтская история в популярной культуре в основном известна из Франции, Соединенного Королевства и Ирландии, но их племена были распространены по Европе в древние времена, занимая земли даже на востоке, как современная Турция. В Трансильвании кельты не оставили после себя никаких останков скелетов. Вместо того, чтобы хоронить своих мертвецов, кельтские племена сжигали их и хоронили в больших урнах. Урны были закопаны в землю вместе с подношениями, такими как изделия из железа.

У древних народов были обычным делом захоронения в виде еды, и данные свидетельствуют о том, что даже некоторые из тех, кого приносили в жертву в ритуале, получали специально приготовленную последнюю трапезу перед их кончиной. Так называемый “человек из Толлунда“, тело которого было найдено сохраненным в датском болоте с 400 г. до н.э., съел специально приготовленную еду из овсянки и рыбы перед тем, как быть повешенным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии нашли доказательства существования инопланетян и их визита на Землю.