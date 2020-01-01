Радиоактивные змеи могут помочь ученым отследить последствия Чернобыля

Ученые выяснили, что змеи, обитающие в зоне отчуждения Фукусима, могут использоваться для отслеживания радиоактивного загрязнения.

Спустя десять лет после одной из крупнейших антропогенных радиоактивных катастроф в истории новое исследование описывает, как радионуклиды, накопленные японскими крысиными змеями ( Elaphe climacophora и E. quadrivirgata ), имеют уникальные возможности для картирования различных уровней радиоактивности окружающей среды.

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“Змеи являются хорошим индикатором загрязнения окружающей среды, потому что они проводят много времени в почве и на ней“, - сказал эколог Джеймс Бизли из Университета Джорджии. “У них небольшие ареалы обитания, они являются основными хищниками в большинстве экосистем и часто являются относительно долгоживущими видами“.

Змеи имеют короткую дистанцию ​​- в среднем они путешествуют всего 65 метров в день. Предыдущее исследование команды также обнаружило, что уровни радиоцезия найденных в змеях на Фукусиме тесно коррелировали с уровнями радиоактивного загрязнения находятся в окружающих их среде. Это означает, что отслеживание и изучение змей должно выявить уровни радиоактивности окружающей среды.

Уровни загрязнения окружающей среды могут варьироваться в зависимости от типа местности и характеристик ландшафта, таких как почвенный покров. Мало того, что их домоседка тесно связывает змей с окружающей средой, их радиационное воздействие может помочь лучше понять влияние радиации на определенные среды и то, как это может повлиять на других диких животных.

Под руководством эколога Ханной Герке из Университета Джорджии команда исследователей включила в себя отлов и GPS-метку девяти змей с помощью очень высокочастотных (VHF) передатчиков, которые могли даже определить, была ли змея на земле или на дереве.

Девять змей отслеживали в течение месяца, пока они перемещались по своей родной местности в высокогорье Абукума, примерно в 24 километрах (15 милях) к северо-западу от АЭС Фукусима-дайити.

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Всего отслеживание показало 1717 мест расположения змей. По большому счету, змеи проводили время на деревьях, лугах и у придорожных ручьев. Они также проводили время в лиственных лесах и заброшенных зданиях, особенно в заброшенных сараях, и предпочитали оставаться возле дорог - был зарегистрирован только один случай, когда змея путешествовала на расстояние более 250 метров от дороги.

Змеи же, напротив, старались не заходить в вечнозеленые леса, оставаясь на окраинах такой местности.

“Как и ожидалось, мы обнаружили, что выбор места обитания крысиных змей немного отличался в зависимости от пространственных масштабов, но змеи постоянно избегали вечнозеленых широколиственных и вечнозеленых хвойных лесов, выбирая районы, расположенные рядом с ручьями“, - пишут исследователи в своей статье.

“Змеи часто оставались в одном убежище в течение нескольких дней, что приводило к относительно небольшим средним перемещениям и домашним ареалам. В совокупности эти данные дают ценную информацию о темпах передвижения змей, их поведении и выборе среды обитания в загрязненном ландшафте, что позволяет лучше информировать будущие оценки внешнего радиационного облучения и, в конечном итоге, уменьшить неопределенность зависимостей доза-эффект для змей в зоне отчуждения Фукусима“.

Отслеживание проводилось летом, с июня по август, в это время змеи наиболее активны. Исследователи отметили, что зимой японские крысиные змеи впадают в спячку, что также может влиять на их радиационное облучение, особенно если они прячутся под землей.

Кроме того, учитывая разные экологические характеристики мест обитания, выбранных змеями - разные типы растительного покрова, а также время, проведенное на деревьях, - может быть значительное разнообразие радиационного облучения даже в пределах группы змей, живущих в одном и том же месте. общая площадь.

По словам группы, дальнейшие исследования должны быть направлены на выяснение взаимосвязи между использованием среды обитания, радиационным воздействием и уровнями радионуклидов, обнаруженных у змей.

“Наши результаты показывают, что поведение животных оказывает большое влияние на радиационное облучение и накопление загрязняющих веществ“, - сказал Герке. “Изучение того, как конкретные животные используют загрязненные ландшафты, помогает нам лучше понять воздействие на окружающую среду огромных ядерных аварий, таких как Фукусима и Чернобыль“.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые обнаружены змеи-потрошители.