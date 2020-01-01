В самой засушливой пустыне велись войны за воду

Жестокие раны мертвецов говорят о древнем насилии в самой засушливой пустыне Земли.

Никто бы никогда не подумал, что земледелие в пустыне Атакама будет легким делом.

Тем не менее, даже в этом случае жестокие испытания жизни на суше в одной из самых засушливых и суровых сред на Земле (и в самой засушливой неполярной пустыне) оказались смертельными для многих, и не все опасности были вызваны пустыней.

Одной из самых серьезных опасностей здесь были сами люди.

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В новом исследовании ученые исследовали ужасные человеческие останки некоторых из первых садоводов, которые стремились возделывать пустыню Атакама в месте, которое мы теперь знаем как Чили, примерно 3000 лет назад.

Помимо сложности выращивания сельскохозяйственных культур в этом чрезвычайно засушливом месте, социальная напряженность во времена социальных и культурных преобразований привела к драматическим столкновениям и насилию, наследие которых все еще можно ясно увидеть на скелетах сегодня.

“В этой экстремальной пустыне земледелие было резко ограничено и ограничивалось террасами долин, квебрадами и оазисами, причем эти участки земли были разделены обширными стерильными междуречными пампасами, которые доминировали над ландшафтом“ , - отмечают исследователи во главе с первым автором и антропологом Вивьен Станден из Университет Тарапака в Чили, пишут в своей статье.

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“Вдали от плодородного побережья, переехать из этих продуктивных оазисов означало столкнуться с бесплодными ландшафтами без воды и ресурсов для существования. Эта новая социально-культурная структура и землепользование могли спровоцировать социальную напряженность, конфликты и насилие среди групп, инвестирующих в садоводство“.

Для расследования исследователи оценили останки 194 взрослых людей, захороненных на древних кладбищах в пустынной долине Азапа, которая когда-то была одной из самых богатых и плодородных долин на севере Чили.

Из-за крайней засушливости пустыни эти скелеты устрашающе хорошо сохранились, а на некоторых до сих пор сохранились волосы и мягкие ткани примерно 800-600 гг. до н. э.

Но у многих из этих древних фермеров безошибочно различимы признаки насилия и боевых действий.

“Из 194 изученных взрослых людей у ​​21% (n = 40) были травмы, совместимые с межличностным насилием, независимо от степени целостности тел“, - объясняют исследователи .

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“Из общей выборки у 10 процентов (20/194) были выявлены перимортальные травмы [в момент смерти или незадолго до этого], в основном с вероятными летальными последствиями. Перимортальные переломы черепа наблюдались у 14 человек“.

По мнению исследователей, многие из этих сильных травм были вызваны преднамеренными действиями, совершенными людьми в контексте межличностного насилия - некоторые из них были смертельными ударами, нанесенными либо в результате лобового столкновения, либо в результате нападения сзади.

“У некоторых людей были обнаружены тяжелые ударные переломы черепа, которые привели к массивному разрушению лица и нейрокраниума, с черепно-лицевым разъединением и оттоком массы мозга“, - пишут исследователи , отмечая, что травмы, по-видимому, были вызваны оружием, таким как булавы, деревянные палки, дубинки или метательные снаряды.

Что касается того, почему последовали эти приступы насилия, исследователи считают, что споры по поводу жизненных пространств и ресурсов, таких как земля и вода, были наиболее вероятными, наряду с климатическими явлениями, такими как Эль-Ниньо - Южное колебание (ENSO).

“Эти факторы могли спровоцировать конкуренцию, напряженность и жестокие конфликты между конкурирующими соседними социальными группами в долине Азапа в период становления“, - поясняет команда.

“Более того, в этом новом экономическом режиме, основанном на землепользовании и садоводстве, новые лидеры, возможно, пытались удержать большую власть и престиж, пытаясь контролировать производственные пространства, создавая социальное неравенство в стрессовых условиях“.

Напомним, ранее сообщалось, что в безжизненной пустыне найдена неизвестная цивилизация.