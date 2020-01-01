На грани вымирания: Популяция розовых игуан катастрофически сократилась

Найти детенышей игуан не удалось.

По данным местных властей, в пятницу местные власти сообщили, что научные эксперты, посланные на Галапагосские острова для подсчета видов ящериц, находящихся под угрозой исчезновения, оценивают, что там осталось всего 211 розовых игуан.

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Около 30 ученых и смотрителей галапагосских парков приняли участие в экспедиции в этом месяце на вулкан Вольф на севере острова Исабела - крупнейшего на архипелаге.

"В ходе переписи 53 игуаны были обнаружены и (временно) пойманы, 94 процента из которых живут на высоте более 1500 метров (4900 футов) над уровнем моря", - говорится в заявлении национальных парков Галапагосских островов (PNG).

Это позволило экспертам "оценить популяцию в 211 розовых игуан".

Розовые игуаны были впервые обнаружены в 1986 году и идентифицированы как отдельный вид от наземных игуан Галапагосских островов в 2009 году.

Они живут исключительно на территории площадью 25 квадратных километров на вулкане Волк, где PNG установила камеры для изучения поведения игуан и угроз, с которыми они сталкиваются.

Перед переписью эквадорский эксперт Вашингтон Тапиа сообщил, что розовых игуан может быть до 350.

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По словам Тапиа, директора американской общественной организации по охране природы Галапагосских островов, которая принимала участие в экспедиции, пока "никаких молодых особей не обнаружено".

В цитатах, опубликованных PNG в пятницу, Тапиа сказал, что "ограничение одним местом делает этот вид более уязвимым".

"Требуются срочные меры, чтобы гарантировать их сохранность".

Галапагосские острова являются охраняемой территорией дикой природы и являются домом для уникальных видов флоры и фауны. Они расположены в 1000 км к западу от Эквадора.

Архипелаг прославился наблюдениями британского геолога и естествоиспытателя Чарльза Дарвина за эволюцией после посещения островов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые составили список приматов, которые находятся на грани вымирания.