У неуловимой зубатой акулы оказалась очень странная диета

Акулы-печенья (резаки) - неуловимые глубоководные рыбы, выходящие на поверхность только ночью. В результате мы мало о них знаем.

На протяжении многих лет ученые находили крошечные кусочки в форме резака, вырезанные из тел дельфинов, рыб-меч, морских черепах, китов, больших белых акул, военных подводных лодок и даже людей.

Множество убедительных доказательств заставило многих ученых предположить, что эти маленькие хищники (Isistius brasiliensis), которые обычно вырастают не более чем на 50 сантиметров, предпочитают перекусить гораздо более крупной добычей. Но это не обязательно так.

Зубы акулы-печенья flickr

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"В конце концов, парадигма заключалась в том, что акулы в первую очередь питались этими более крупными животными, но у нас просто не было никаких эмпирических данных. Итак, наш вопрос был: Есть ли у нас предвзятость из-за того, что мы видим?"- объясняет морской ученый Аарон Карлайл из Университета Делавэра.

Новое исследование содержимого желудков 14 акул-печенья, собранных недалеко от Гавайев, показало, во что эти паразитические хищники предпочитают вонзить свои зубы.

Вопреки тому, что мы думали, кажется, что они обычно выбирают добычу своего размера. По крайней мере, в этом регионе мира морские млекопитающие и крупная рыба составляют менее 10 процентов рациона акул, говорят исследователи.

Более того, только самые большие акулы питаются китами, дельфинами или другими акулами, которые часто посещают воду, приближающуюся к поверхности. Большинство других резаков оставалось в глубине, питаясь кусками мелкой добычи, такой как головоногие моллюски, ракообразные и рыба.

Самка морского слона с укусами акулы-печенья flickr

"Эти животные играют уникальную экологическую роль в Мировом океане", - объясняет Карлайл.

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"Они питаются всем, от самых крупных и жестких высших хищников - таких как белые акулы, косатки, всем, что вы можете себе представить - до самых маленьких маленьких существ. Не так много животных, которые делают что-то подобное".

До этого исследования было проанализировано менее 150 желудков акул, и наша технология со временем значительно улучшилась.

Хотя многие акулы-печенья обнаруживаются с пустым желудком, современные биохимические исследования могут выявить, какие изотопы, жирные кислоты и ДНК, попавшие в воду другими животными, могли быть проглочены каждой конкретной акулой.

Только у трех из собранных акул что-либо было в желудках, да и то содержание было ограничено. Однако серия биохимических тестов помогла выявить потенциальную диету всех 14 акул в выборке.

Стабильные изотопы, жирные кислоты и ДНК окружающей среды, собранные в кишечнике акул-печенья, позволяют предположить, что они гораздо меньше питаются более крупной добычей, чем мы думали ранее.

Акула-печенье flickr

Более половины их добычи составляют мелкие животные из морских глубин и мезопелагиали.

Размер выборки текущего исследования невелик и ограничен только одним регионом мира, но оно предполагает, что диеты печенья могут быть более разнообразными, чем мы предполагали.

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Их аппетит к определенным видам кажется довольно пластичным, возможно, смещаясь не только по мере миграции добычи, но и по мере роста самих акул.

В конце концов, только с большими плавниками резаки могут надеяться преследовать более крупную и быстро движущуюся добычу, чтобы быстро ее укусить.

"Мы думаем, что маленькие особи могут оставаться в глубине. Похоже, они не начинают подниматься на поверхность, пока не достигнут определенного размера", - говорит Карлайл.

"Но опять же, никто на самом деле никогда не видел детенышей акулы печенья, поэтому мы этого не знаем. Мы пытаемся сделать эти выводы, основываясь на косвенных показателях того, что они едят, и какова их экология".

Ученые до сих пор недовольны недавними результатами. Нам понадобится больше данных, прежде чем мы сможем больше узнать об этих странных, глубоко обитающих хищниках.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена первая акула-вегетарианец.