Новый симптом: Больной COVID-19 временно потерял зрение

Исследование мужчины из США, который потерял зрение на правый глаз на два дня, может дать дополнительное понимание того, как SARS-CoV-2 влияет на нашу иммунную систему, заставляя организм атаковать себя.

Как и десятки тысяч людей в США каждый день, неназванному пациенту в возрасте 70 лет, страдающему насморком, был поставлен диагноз COVID-19 . Три недели спустя он явился в больницу с совершенно другим набором симптомов.

В отчете, подробно описанном группой врачей из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета в Нью-Йорке, мужчина оправился от худшего из приступов COVID-19, но неделю спустя у него заболела голова.

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Вскоре за этим последовало потемнение в его правом глазу, до такой степени, что он мог различать только широкие движения. Любое движение этим глазом также вызывало сильную боль.

Случаи нарушения зрения после инфекции SARS-CoV-2 не являются обычным явлением, но тоже не являются чем-то неслыханным, поскольку в ряде отчетов о случаях намекают на потенциальные связи. Этот случай выделяется сочетанием симптомов, включая сильные головные боли и дискомфорт в глазах.

Компьютерная томография быстро показала, что источником боли пациента были сильно воспаленные пазухи, простирающиеся вниз по правой стороне лица. Случай был настолько серьезным, что разрушалась сама кость, что требовало экстренной процедуры для удаления как можно большего количества воспаленного материала из каждой полости.

Поначалу операция казалась выигрышной. Но вскоре боль вернулась, и его зрение снова ухудшилось.

Культуры тканей показали присутствие бактерии под названием Streptococcus constellatus. Как правило, дома, в кишечнике и ротовой полости, этот человеческий микроб может стать особенно опасным при перемещении в другие части тела.

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Тем не менее, антибиотики должны были ограничить аппетит этого конкретного микроба к уничтожению.

Дальнейшее расследование выявило преобладание активного типа белых кровяных телец, которые обычно производят странное маленькое антитело под названием IgG4. В отличие от типичных антител, они способны умно собирать себя, превращая их в асимметричные пэчворки.

Он также известен тем, что вызывает целый ряд проблем, связанных с заболеванием, связанным с IgG4 (RD) - аутоиммунным заболеванием, которое может поражать практически любую часть тела, разжигая воспаление и вызывая всевозможные боли и страдания в виде высокофиброзные поражения.

Пациенту был поставлен диагноз риносинусита, связанного с IgG4, и он прошел курс стероидов и вскоре вернулся на путь к хорошему здоровью и ясному зрению. Через три недели он полностью выздоровел.

Хотя это могло бы стать неплохим эпизодом "Доктора Хауса", это открытие также оставляет нам интересный вопрос. Могло ли сыграть роль заражение пациента SARS-CoV-2? Или это была просто серия несвязанных между собой событий?

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Есть возможная ссылка. Хотя причина появления IgG4-RD неизвестна, часто бывает подозрительно большое количество других белых клеток, связанных с поражениями IgG4-RD, называемых цитотоксическими CD4-положительными Т-клетками.

Если бы это было криминальное шоу, то сейчас была бы сцена, где CD4 + T-клетку, чувствительную к SARS-CoV-2, затащили в комнату для допросов и издевались над тем, почему ее также обнаружили внутри пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Тем не менее, даже принимая во внимание более раннее медицинское исследование, намекающее на такую ​​же потенциальную связь между IgG4-RD и COVID-19, слишком рано делать какие-либо твердые выводы между этими двумя заболеваниями.

Пока что в этой глобальной пандемии, с таким большим количеством случаев под рукой, может быть трудно отличить редкие совпадения от значимых связей.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен неожиданный симптом коронавируса.