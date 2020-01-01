В Индонезии найдена 7200-летняя уникальная человеческая ДНК

Скелет древней женщины, обнаруженный в индонезийской пещере в 2015 году, похоже, имеет родословную, отличную от любого другого человека, обнаруженного на сегодняшний день.

Останки женщины, которым около 7200 лет, относятся к культуре охотников-собирателей, известной как тоалийцы, которая, как считается, была связана с первыми поселенцами Индонезии. Примерно 65 000 лет назад, во время последнего ледникового периода, предки тоалийцев, вероятно, прибыли морем из материковой Азии.

Хотя тоалийская культура, казалось, так и не прошла мимо индонезийского острова Сулавеси, похоже, что их родственники продолжали продвигаться вперед.

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По крайней мере, это то, что подсказывает внутреннее ухо этой тоалианской женщины. Ее древний череп стал первым человеческим ДНК, обнаруженным в Уолласеа - древнем островном регионе, который когда-то был воротами в Новую Гвинею и Австралию.

"Эти мореплаватели-охотники-собиратели были первыми обитателями Сахула, суперконтинента, который возник во время плейстоцена (ледникового периода), когда глобальный уровень моря упал, обнажив сухопутный мост между Австралией и Новой Гвинеей", - объясняет археолог Адам Брамм из Университета Гриффита в Австралии.

"Чтобы добраться до Сахула, эти первопроходцы пересекли океан через Уолласею, но об их путешествиях мало что известно".

Сегодня археологи спорят о том, откуда впервые пришли тоалийцы и когда они прибыли в Уолласею. Немногочисленные инструменты и артефакты, оставшиеся от их древней культуры, по-видимому, ограничены очень небольшим участком индонезийского острова, что говорит о том, что культура была довольно маленькой и изолированной.

Череп Бессе - одно из немногих оставшихся доказательств. Тщательный геномный анализ показывает, что этот 17-18-летная туали имеет генетический состав, отличный от любого другого раннего человека, изученного на сегодняшний день. Она кажется какой-то древней посередине, застрявшей на острове между двумя суперконтинентами.

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Примерно половину своего генетического состава Бессе разделяет с современными коренными австралийцами, а также с выходцами из Новой Гвинеи и островов Западной части Тихого океана, что позволяет предположить, что ее предки продолжали путешествовать по островам мимо Сулавеси.

Однако, что интересно, Бессе не имеет явных предков с современными людьми, живущими на острове. Исследователи считают, что неолитические фермеры с территории нынешнего Тайваня начали вытеснять небольшую культуру Сулавеси примерно 3500 лет назад. К V веку н.э. общество полностью исчезло.

"Открытие Бессе и значение ее генетического происхождения показывают, насколько мало мы понимаем древнюю историю человечества в нашем регионе и сколько еще осталось раскрыть", - говорит Брамм.

Например, тоалийская женщина, как представляется, имеет существенные гены Денисовского человека. Это является убедительным доказательством того, что в Азии произошло значительное скрещивание между людьми раннего нового времени и денисовцами - аналогично скрещиванию неандертальцев и современных людей в Европе.

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Это смешение генов произошло либо до поселения на материке, либо где-то в самом Тихом океане.

На других островах поблизости от Сулавеси были обнаружены древние охотники-собиратели без явного денисовского происхождения, что позволяет предположить, что Сулавеси или какой-то другой остров Уолласов мог быть решающим местом, где древние и современные люди смешали свои гены.

"Очевидное присутствие давно установившейся популяции архаичных гомининов на юго-западе Сулавеси является возможным источником события интрогрессии", - пишут авторы .

"Два предыдущих исследования показали, что две глубоко расходящиеся денисовские линии смешались с предками папуасов, но наши геномные данные в настоящее время не имеют достаточного разрешения, чтобы различать один или несколько импульсов интрогрессии".

Судя по тому, что мы можем сказать прямо сейчас, предки в Папуа-Новой Гвинее, похоже, не имеют такого высокого процента генов денисовского происхождения, как тоалианская женщина. Это говорит о том, что денисовские гены стали размываться по мере того, как люди уезжали из Азии.

Но это всего лишь идея. Нам нужно гораздо больше генетических данных, прежде чем мы сможем правильно проследить историю миграции людей через Азиатско-Тихоокеанский регион.

Напомним, ранее сообщалось, что генетики опровергли миф о ДНК.