Инопланетная жизнь может прятаться в океанах на больших экзопланетах

Такие планеты в 2,5 раза больше Земли, с океанами и богатой водородом атмосферой.

На сегодняшний день охотники за пришельцами в основном сосредоточены на планетах земного типа - разумное место для начала, учитывая, что наш каменистый, покрытый водой мир - единственный известный нам мир, в котором обитает жизнь. Но Вселенная изобилует огромным разнообразием планет, некоторые из которых могут быть обитаемыми, несмотря на то, что они явно не похожи на Землю.

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В новом исследовании исследователи идентифицируют один из таких классов инопланетных миров - планеты “Гайкеаны“, которые в 2,5 раза больше Земли и имеют огромные океаны жидкой воды под богатой водородом атмосферой. По словам членов исследовательской группы, планеты Гайкеаны, по-видимому, невероятно многочисленны по всей галактике Млечный Путь, и они могут содержать микробную жизнь, подобную “экстремофилам“, которые процветают в некоторых из самых суровых условий Земли.

“Гигантские планеты открывают совершенно новые возможности для поиска жизни в других местах“, - говорится в заявлении ведущего автора Никку Мадхусудхана из Института астрономии Кембриджского университета в Англии.

Гайкеанские миры похожи по размеру на скалистые “суперземли“ и газообразные “мини-Нептуны“, два из наиболее распространенных типов экзопланет в галактике. Но, согласно новому исследованию, опубликованному в среду (25 августа) в The Astrophysical Journal, Гайкеаны отличаются друг от друга, с плотностью между суперземлями и мини-Нептунами.

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Гайкеаны тоже очень разнообразны. Некоторые вращаются так близко к своим звездам, что они заперты приливно-отливной связью, с одной палящей жаркой дневной стороной и одной вечно темной ночной стороной. И некоторые из них находятся на очень далекой орбите, получая очень мало звездного излучения. Но, как подчеркивают исследователи, жизнь могла существовать даже на таких экстремальных Гайкеанах - например, в ночных водах замкнутых приливными водами миров.

“Удивительно, что на планетах, столь отличных от Земли, могут существовать условия для жизни“, - сказал в том же заявлении соавтор исследования Анджали Пьетт из Кембриджского института астрономии.

Кроме того, Гайкеаны кажутся хорошими местами для поиска потенциальных биосигнатурных газов, таких как кислород и метан.

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“Мы обнаружили, что большие радиусы и более высокие температуры, допустимые для планет Гайкеанов, делают эти биомаркеры более легко обнаруживаемыми в атмосферах Hycean по сравнению с таковыми у скалистых экзопланет“, - написали исследователи в новом исследовании.

И вскоре может начаться охота за жизнью Гайкеанов. Мадхусудхан и его коллеги определили ряд миров, атмосферы которых могут быть изучены обсерваториями следующего поколения, такими как космический телескоп Джеймса Уэбба NASA стоимостью 9,8 миллиардов долларов, запуск которого запланирован на конец этого года. Эти потенциальные цели вращаются вокруг маленьких тусклых красных карликов на расстоянии от 35 до 150 световых лет от Земли.

“Обнаружение биосигнатуры изменит наше понимание жизни во Вселенной“, - сказал Мадхусудхан. “Мы должны открыто говорить о том, где мы ожидаем найти жизнь и какую форму она может принять, поскольку природа продолжает удивлять нас зачастую невообразимыми способами“.

Напомним, ранее сообщалось, что у далекой звезды нашли планету с голым ядром.