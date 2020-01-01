Что такое мультивселенная?

Возможно мы живем в мультивселенной. А может и нет. А может и не совсем.

Теория мультивселенной предполагает, что наша Вселенная со всеми ее сотнями миллиардов галактик и почти бесчисленным количеством звезд, охватывающих десятки миллиардов световых лет, может быть не единственной. Вместо этого может существовать совершенно другая вселенная, отделенная от нашей - и другая, и другая. В самом деле, может быть бесконечное количество вселенных со своими собственными законами физики, своими собственными коллекциями звезд и галактик (если звезды и галактики могут существовать в этих вселенных) и, возможно, даже со своими собственными разумными цивилизациями.

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Возможно, наша Вселенная - всего лишь один из членов гораздо более грандиозного, гораздо большего множества вселенных: мультивселенной.

Концепция мультивселенной возникает в нескольких областях физики (и философии), но наиболее ярким примером является так называемая теория инфляции. Теория инфляции описывает гипотетическое событие, которое произошло, когда наша Вселенная была очень молодой - меньше секунды. По данным NASA, за невероятно короткий промежуток времени Вселенная претерпела период быстрого расширения, “раздувшись“, чтобы стать на много порядков больше своего предыдущего размера .

Считается, что инфляция в нашей Вселенной закончилась около 14 миллиардов лет назад, сказал Хелинг Денг, космолог из Университета штата Аризона и эксперт по теории мультивселенной. “Однако инфляция не заканчивается везде одновременно“, - сказал Денг. “Возможно, что когда инфляция закончится в одном регионе, она продолжится в других“.

Таким образом, хотя инфляция в нашей Вселенной закончилась, могли быть и другие, гораздо более далекие регионы, где инфляция продолжалась - и продолжается даже сегодня. Отдельные вселенные могут “отщипывать“ большие надувающиеся, расширяющиеся вселенные, создавая бесконечное море вечной инфляции, заполненное многочисленными индивидуальными вселенными.

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В этом сценарии вечной инфляции каждая вселенная возникнет со своими собственными законами физики, своим собственным набором частиц, своим собственным расположением сил и своими собственными значениями фундаментальных констант. Это могло бы объяснить, почему наша Вселенная обладает теми свойствами, которыми она обладает, особенно свойствами, которые трудно объяснить с помощью фундаментальной физики, такими как темная материя или космологическая постоянная, сказал Дэн.

“Если есть мультивселенная, то у нас были бы случайные космологические константы в разных вселенных, и это просто совпадение, что та, которая есть в нашей вселенной, принимает значение, которое мы наблюдали“, - сказал он.

Самым большим доказательством существования мультивселенной является существование жизни, особенно разумной жизни, способной проводить космологические наблюдения. Некоторые аспекты нашей Вселенной кажутся особенными и важными для поддержания жизни, например, долговечность звезд, изобилие углерода, доступность света для фотосинтеза и стабильность сложных ядер,- сказал Маккаллен Сандора, научный сотрудник Института космических исследований. Но “все эти функции обычно не применимы, если вы получаете случайную вселенную“, - сказала Сандора.

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“Мультивселенная предлагает одно объяснение того, почему все эти особенности благоприятны для нашей Вселенной, а именно то, что существуют и другие вселенные, но мы наблюдаем эту, потому что она способна поддерживать сложную жизнь“, - сказал Сандора.

Другими словами, в нашей Вселенной должно было выстроиться так много всего, что существование жизни кажется невероятным. И если бы была только одна вселенная, вероятно, в ней не было бы жизни. Но в мультивселенной достаточно “шансов“ для появления жизни хотя бы в одной вселенной. Но эта теория не особенно убедительна, поэтому большинство ученых по-прежнему скептически относятся к идее мультивселенной.

Многие ученые пытались найти более убедительные физические доказательства существования мультивселенной. Например, если соседняя вселенная оказалась близко к нашей давным-давно, она могла столкнуться с нашей вселенной, создав обнаруживаемый отпечаток. Этот отпечаток мог быть в форме искажений в космическом микроволновом фоне (свет, оставшийся с тех времен, когда Вселенная была в миллион раз меньше, чем сегодня), или в странных свойствах галактики в направлении столкновения. Но все эти типы поисков оказались пустыми, поэтому мультивселенная остается гипотетической.

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Денг ищет доказательства существования мультивселенной, ища особые виды черных дыр, которые могут быть артефактами частей нашей вселенной, которые разделились на свою собственную вселенную в результате процесса, называемого квантовым туннелированием. Если бы некоторые регионы нашей Вселенной разделились таким образом, они бы оставили в нашей Вселенной “пузыри“, которые превратились бы в эти уникальные черные дыры, которые, по словам Денга, все еще могут существовать сегодня.

“Возможное обнаружение этих черных дыр может указывать на существование мультивселенной“, - сказал Денг.

Пожалуй, самым головокружительным следствием мультивселенной является существование двойников. Если на самом деле существует бесконечное количество вселенных, но конечное число способов упорядочить частицы в любой индивидуальной вселенной, то в конечном итоге одни и те же закономерности обязательно будут повторяться. Это означало бы, что на каком-то невероятном (но конечном!) расстоянии будет точная копия вас, которая читает эту статью. И поскольку будет бесконечное количество вселенных, по данным Института физики, будет бесконечное количество этих точных сценариев, происходящих одновременно .

Если это заставляет вас чувствовать себя немного некомфортно, то, возможно, обнадеживает то, что существование мультивселенной еще не доказано.

Напомним, ранее сообщалось, что в мультивселенной больше жизни, чем предполагалось.