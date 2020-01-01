Эволюция в действии: Люди отрастили себе новую артерию

Все больше и больше людей выращивают дополнительную артерию, показывая, что мы все еще развиваемся.

Представление о том, как наш вид может измениться в далеком будущем часто вызывает дикие размышления о выдающихся характеристиках, таких как рост, размер мозга и цвет лица. Тем не менее, небольшие изменения в нашей анатомии сегодня демонстрируют, насколько непредсказуемой может быть эволюция.

Возьмите что-то столь приземленное, как дополнительный кровеносный сосуд в нашей руке, что при нынешних тенденциях может стать обычным явлением всего через несколько поколений.

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По словам исследователей из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии, артерия, которая временно проходит по центру наших предплечий, пока мы все еще в утробе матери, исчезает не так часто, как раньше.

Это означает, что сейчас больше взрослых, чем когда-либо, у которых под запястьем проходит дополнительный канал сосудистой ткани.

"С 18 века анатомы изучают распространенность этой артерии у взрослых, и наше исследование показывает, что она явно увеличивается", - сказал в 2020 году анатом из Университета Флиндерса Теган Лукас.

"Распространенность была около 10 процентов среди людей, родившихся в середине 1880-х годов, по сравнению с 30 процентами среди тех, кто родился в конце 20 века, так что это значительный рост за довольно короткий период времени, когда дело доходит до эволюции".

Примерно через восемь недель она обычно регрессирует, оставляя задачу двум другим сосудам - ​​лучевой (которую мы можем почувствовать, когда измеряем пульс человека) и локтевой артерии.

Анатомам уже давно известно, что отмирание средней артерии может и не происходить. В некоторых случаях она остается еще месяц или около того.

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Иногда мы рождаемся, когда он все еще откачивает жидкость только в предплечье, либо в некоторых случаях по всей руке.

Чтобы сравнить распространенность этого кровеносного сосуда, Лукас и его коллеги Мацей Хеннеберг и Джалия Кумаратилаке из Университета Аделаиды исследовали 80 конечностей трупов, все они были подарены австралийцами европейского происхождения.

Возраст доноров колебался от 51 года до 101, что означает, что почти все они родились в первой половине 20 века.

Отмечая, как часто они находили короткую срединную артерию, способную нести хороший запас крови, исследовательская группа сравнила цифры с записями, полученными при поиске в литературе, принимая во внимание подсчеты, которые могут преувеличивать внешний вид сосуда. Их результаты были опубликованы в 2020 году в Journal of Anatomy.

Тот факт, что сегодня артерии, кажется, в три раза чаще встречаются у взрослых, чем более века назад, является поразительной находкой, которая предполагает, что естественный отбор отдает предпочтение тем, кто удерживает этот дополнительный кусок артерии.

"Это увеличение могло быть результатом мутаций генов, участвующих в развитии средней артерии, или проблем со здоровьем у матери во время беременности, или того и другого", - говорит Лукас.

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Мы могли бы представить, что наличие устойчивой средней артерии может дать ловким пальцам или сильным предплечьям надежный прилив крови еще долгое время после нашего рождения. Тем не менее, наличие его также подвергает нас большему риску синдрома запястного канала, дискомфортного состояния, из-за которого мы менее способны использовать свои руки.

Чтобы выявить факторы, которые играют важную роль в выборе процессов для устойчивой срединной артерии, потребуется гораздо больше исследований.

Какими бы они ни были, вполне вероятно, что в ближайшие годы мы продолжим видеть больше таких сосудов.

"Если эта тенденция сохранится, к 2100 году у большинства людей будет средняя артерия предплечья", - сказал Лукас.

Этот быстрый рост средней артерии у взрослых мало чем отличается от повторного появления коленной кости, называемой фабелла, которая также встречается сегодня в три раза чаще, чем столетие назад.

Какими бы малыми ни были эти различия, крошечные микроэволюционные изменения складываются в крупномасштабные вариации, которые определяют вид.

Вместе они сами создают новое давление, направляя нас на новые пути к здоровью и болезням, которые сейчас нам, возможно, трудно даже представить.

Напомним, ранее сообщалось, что найден общий предок всех живущих на земле организмов.