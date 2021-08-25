Марсоход заснял зиму на Марсе

Зима очистила воздух Марса от пыли, позволив марсоходу Curiosity сделать потрясающую панораму на его инопланетные окрестности.

3 июля, катаясь по склону горы Шарп, высокой горы в центре кратера Гейла, Curiosity остановился, чтобы позволить своим камерам сделать панораму Марса.

Сейчас марсоход достиг высоты примерно 460 метров над местом посадки. Отсюда вы можете видеть "глазами" марсохода весь путь до края кратера, находящегося на расстоянии более 32 километров.

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360-градусный обзор, состоящий из 129 отдельных изображений, охватывает множество ландшафтов, включая волнистый вулканический песок, богатые глиной скалы и богатые сульфатами скалы - все из которых хранят секреты о том, как Красная планета могла когда-то потерять воду.

В течение девяти лет Curiosity изучает разнообразную местность Кратера Гейла, который, как подозревают некоторые ученые, представляет собой высохшее дно озера, возраст которого превышает 3,5 миллиарда лет. В его центре пик Эолис Монс, также известный как гора Шарп, возвышается примерно на 5,5 километров над дном кратера.

После устойчивого подъема марсоход теперь стоит на переходе между богатыми глиной породами в бассейне, что указывает на наличие влаги, и солеными минералами на ободе, которые указывают на более сухие условия.

На панораме видно то самое место, где марсоход собрал свой 32-й образец породы.

На сегодняшний день 32 образца горных пород пробурены марсоходом Curiosity NASA

"Скалы здесь начнут рассказывать нам, как эта некогда влажная планета превратилась в сухой Марс сегодня, и как долго обитаемая среда сохранялась даже после того, как это произошло", - объясняет Эбигейл Фрэман, заместитель руководителя проекта Curiosity в НАСА.

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Во время экскурсии по панораме Фрейман указывает на покров из узловатых, богатых сульфатами скал, которые, как она и ее коллеги подозревают, были созданы текущими грунтовыми водами.

Она также приближает серию холмов выше, которые кажутся гораздо более округлыми, чем другие гребни, видимые в кратере. Это говорит о том, что они подверглись эрозии по-разному, что требует дальнейшего изучения.

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Вскоре Curiosity будет стоять в долине под одним закругленным холмом высотой с четырехэтажное здание. Фрэман ожидает увидеть несколько великолепных снимков, и там будет собрано еще больше образцов горных пород.

Анализ химикатов и минералов, обнаруженных в марсианских породах, может дать важные подсказки о том, как эта древняя среда могла высохнуть, и было ли в какой-то момент достаточно воды для поддержания микробной жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход показал гигантский кратер на Красной планете.