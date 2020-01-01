Ледник Судного дня в Антарктиде подогревается изнутри

Скорость таяния ледника увеличилась, что очень тревожит ученых.

Ледник Туэйтс в Антарктиде сталкивается с атакой тепла с неба, моря и глубоких подземелий NASA

Западная Антарктида - один из самых быстро прогреваемых регионов на Земле. В поисках доказательств нам достаточно посмотреть на ледник Туэйтс, также известный как "ледник Судного дня".

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С 1980-х годов Туэйтс потерял около 540 миллиардов тонн льда, что в одиночку внесло 4% в годовой рост мирового уровня моря за это время. Скорость таяния льда на леднике значительно увеличилась за последние три десятилетия, частично из-за скрытых рек сравнительно теплой морской воды, протекающих по дну ледника, а также из-за явного изменения климата, которое нагревает воздух и океан.

Новое исследование показывает, что потепление океана и атмосферы - не единственные факторы, толкающие Туэйтс на грань; тепло самой Земли также может дать ледникам Западной Антарктиды непропорционально неприятный удар.

В исследовании, опубликованном 18 августа в журнале Communications Earth & Environment, исследователи проанализировали данные геомагнитного поля Западной Антарктиды, чтобы создать новые карты геотермального теплового потока в регионе - по сути, карты, показывающие, сколько тепла из недр Земли поднимается к Южному полюсу.

Исследователи обнаружили, что кора под Западной Антарктидой значительно тоньше, чем под Восточной Антарктидой - примерно от 17 до 25 километров на западе по сравнению с толщиной около 40 км на востоке. значительно больше геотермального тепла, чем ледники на другой стороне континента.

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"Наши измерения показывают, что там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, геотермальный тепловой поток может достигать 150 милливатт на квадратный метр под ледником Туэйтс", - говорит ведущий автор исследования Рикарда Дзиадек, геофизик из Института Альфреда Вегенера (AWI).

Поскольку Западная Антарктида находится в океанической впадине, кора под морским дном намного тоньше, чем кора под Восточной Антарктидой. Ученые давно подозревали, что эта сравнительно тонкая кора должна поглощать больше тепла от верхней мантии планеты (которая имеет среднюю температуру 200 градусов по Цельсию, влияя на формирование и эволюцию ледников на протяжении миллионов лет.

В новом исследовании ученые впервые количественно определили разницу в тепловом потоке. Используя различные наборы данных о магнитном поле, команда рассчитала расстояние между корой и мантией в различных точках Антарктиды, а также относительный тепловой поток в этих областях.

Трудно точно сказать, насколько теплый ледник там, где лед встречается с морским дном, поскольку разные типы горных пород по-разному проводят тепло - однако, по словам исследователей, очевидно, что этот дополнительный запас тепла на западе может означать только плохие новости для Туэйтса.

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"Большое количество геотермального тепла может, например, привести к тому, что дно ледникового ложа больше не замерзнет полностью или к постоянной пленке воды, формирующейся на его поверхности", - сказала соавтор исследования Карстен Голь, также геолог из AWI. Любое из этих условий может привести к тому, что лед ледника будет легче скользить по земле, что приведет к "значительному ускорению потери льда".

Подобный сценарий может подтвердить свое прозвище ледника Судного дня. Если ледник Туэйтс полностью рухнет в океан, глобальный уровень моря поднимется примерно на 65 сантиметров, разрушив прибрежные сообщества по всему миру. Более того, если бы ледник не затыкал край Западно-Антарктического ледяного щита, как пробка в бутылке вина, потеря льда может резко ускориться во всем регионе, что приведет к беспрецедентному повышению уровня моря.

У исследователей скоро появится шанс еще больше отточить свои измерения теплового потока под Антарктидой. В настоящее время на Южном полюсе осуществляется крупный международный исследовательский проект, в том числе миссии по бурению ледяных кернов, которые простираются до дна ледника Туэйтс. Измерения теплового потока от этих образцов керна могут дать ученым лучшее представление о том, сколько времени осталось до тикающих часов ледника Судного дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Гренландия потеряла рекордное количество льда.