Вечные объятия: В Китае нашли древнюю могилу с влюбленной парой

Останки двух влюбленных, захороненных вместе более 1500 лет назад на севере Китая, были недавно обнаружены в вечных объятиях.

В то время как совместные мужские и женские захоронения не редкость в Китае, это переплетенное захоронение "с двумя скелетами, заключенными в объятия со смелым проявлением любви" является первым в своем роде в стране и может отражать изменение отношения к любви в китайском обществе, пишут исследователи.

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"Это первая [пара], которую можно найти в любовных объятиях в любом месте и в любое время в Китае", - сказал ведущий исследователь Цянь Ван, доцент кафедры биомедицинских наук Техасского колледжа стоматологии A&M.

Археологи обнаружили захоронение в июне 2020 года при раскопках кладбища, которое было обнаружено во время строительных работ в провинции Шаньси. Кладбище содержало около 600 захоронений Сяньбэй, древней группы кочевников в северном Китае, ассимилировавшейся в китайскую культуру Хань и датируемых династией Северная Вэй (386-534 гг.)

Поскольку захоронение пары было уникальным, археологи решили не раскапывать останки полностью. Вместо этого команда оставила их переплетенными, чтобы дуэт можно было выставить на будущей музейной выставке.

Иллюстрация влюбленных, наложенная на фото места захоронения Цянь Ван

Археологи нашли две другие пары, похороненные вместе на том же кладбище; но эти пары не обнимались так тесно, и женщины не носили колец, сказал Ван.

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Частичные раскопки окольцованных влюбленных еще многое о них открыли. Мужчина был ростом около 161,5 сантиметра и имел несколько травм, в том числе сломанную руку, часть отсутствующего пальца на правой руке и костные шпоры на правой ноге. По словам исследователей, он, вероятно, умер в возрасте от 29 до 35 лет.

Женщина, напротив, была довольно здорова на момент смерти. Ее рост составлял около 157,1 см, и у нее было всего несколько проблем с зубами, включая кариес. Скорее всего, она умерла в возрасте от 35 до 40 лет.

Возможно, женщина носила кольцо на безымянном пальце из-за влияния "обычаев западных регионов и других регионов Шелкового пути… и ассимиляции народа Сяньбэй, что отражает интеграцию китайской и западной культур", - сказал Ван.

На пальце женщины найдено кольцо Цянь Ван

Тот, кто похоронил эту пару, сделал это с нежной осторожностью. Тело мужчины было выгнуто к женщине, а его левая рука лежала под ее телом. Его правая рука обняла ее, а его рука лежала на ее талии. Тело женщины было помещено "в положение для объятий", пишут исследователи в своем исследовании. Ее голова была повернута немного вниз, что означало, что ее лицо лежало на его плече. Ее руки обняли его тело.

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Вероятно, эта сцена отразила преданность пары друг другу в жизни. "Послание [захоронения] было ясным - муж и жена лежали вместе, обнимая друг друга для вечной любви в загробной жизни", - написали исследователи в своем исследовании.

У команды было несколько идей о том, как пара оказалась в одной могиле. Маловероятно, что влюбленные умерли одновременно от насилия, болезни или отравления, поскольку никаких доказательств этого пока нет. Возможно, муж умер первым, а женщина пожертвовала собой, чтобы их можно было похоронить вместе, говорят исследователи.

Также возможно, что женщина умерла первой, а муж принес себя в жертву; однако это менее вероятно, поскольку женщина, по-видимому, была в лучшем состоянии здоровья, чем ее партнер.

По словам исследователей, в первом тысячелетии, когда эта пара была жива, способность свободно выражать и добиваться любви в Китае стала культурно "заметной". Было изобилие вымышленных любовных историй и даже исторические записи о людях, покинувших свою жизнь из-за любви. По сути, стремление к любви и самоубийство из- за любви было "принято, если не поощрялось", - сказал Ван.

Хотя обстоятельства, которые привели к интимному погребению этих неразлучников, остаются загадкой, их захоронение - это "уникальное проявление человеческих эмоций любви в погребении, предлагающее редкий взгляд на любовь, жизнь, смерть и загробную жизнь", - сказал Ван.

Напомним, ранее сообщалось, что под Севастопольским бульваром в Париже обнаружили массовое захоронение.