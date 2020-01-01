Ученые рассчитали вероятность возникновения еще одной пандемии

Масштабные эпидемии будут появляться все чаще.

Новое статистическое исследование обнаружило, что крупные пандемии встречаются гораздо чаще, чем вы могли ожидать. Фактически, команда обнаружила, что пандемия с таким же уровнем воздействия, что и COVID-19, имеет вероятность возникновения около 2 процентов каждый год.

Если сложить это за всю жизнь, это означает, что у каждого из нас есть 38-процентный шанс хотя бы раз испытать серьезную проблему, и вероятность того, что со временем будет ухудшаться, будет ухудшаться.

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“Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 и испанский грипп, относительно вероятны“, - сказал Уильям Пэн, исследователь глобальной окружающей среды Университета Дьюка.

Команда изучила исторические данные об эпидемиях с 1600 года до настоящего времени. Они обнаружили 476 задокументированных эпидемий, около половины из которых привели к известному числу жертв. Примерно 145 из них стали причиной менее 10 000 смертей, в то время как 114 других, как мы знаем, существовали, но это не число погибших.

Важно отметить, что инфекционные заболевания, которые в настоящее время активны, были исключены из анализа - это означает отсутствие COVID-19, ВИЧ или малярии.

Команда использовала подробное моделирование с обобщенным распределением Парето для анализа данных, обнаружив, что годовое количество эпидемий очень непостоянно, а экстремальная эпидемия, такая как испанский грипп 1918-1920 годов, имела вероятность возникновения где-то от 0,3 до 1,9 процента каждый год за последние 400 лет.

“Медленное уменьшение вероятности с интенсивностью эпидемии означает, что экстремальные эпидемии относительно вероятны, что ранее не обнаруживалось из-за коротких записей наблюдений и стационарных методов анализа“, - пишет команда в статье.

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Но это тоже не постоянная вероятность - она ​​растет.

За последние 50 лет мы стали свидетелями увеличения количества новых патогенов, распространяющихся через людей. SARS-CoV-2 - наиболее очевидный пример, но даже в последние несколько десятилетий у нас был свиной грипп, птичий грипп, лихорадка Эбола и многие, многие другие.

“Вместе с недавними оценками увеличения темпов появления болезней у животных-резервуаров, связанных с изменением окружающей среды, - пишет команда, - это открытие предполагает высокую вероятность наблюдения пандемий, аналогичных COVID-19 (вероятность столкнуться с ней в течение жизни в настоящее время составляет около 38 человек. процентов), которые могут удвоиться в ближайшие десятилетия“.

Поэтому, даже когда мы восстанавливаемся после текущей вспышки, важно не предполагать, что мы не увидим еще одну пандемию, которая изменит нашу жизнь, достаточно скоро.

Фактически, если мы правильно разыграем наши карты, наши ответные меры и ресурсы для COVID-19 могут подготовить нас к следующей пандемии .

“Это указывает на важность скорейшего реагирования на вспышки болезней и наращивания потенциала для эпиднадзора за пандемией в местном и глобальном масштабе, а также на определение программы исследований для понимания того, почему крупные вспышки становятся все более распространенными“, - сказал Пан.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году мир ждет страшнейшая эпидемия.