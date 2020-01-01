У Млечного Пути вырос новый рукав

Гигантская структура ранее была неизвестна или ее просто не замечали.

Астрономы обнаружили новую огромную нить из газа и пыли, висящую на внешнем крае нашей галактики. Эта особенность, получившая название "Рогоз", еще не нанесена на карту, и команда, которая ее нашла, полагает, что это мог быть ранее неизвестный рукав нашей галактики Млечный Путь.

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Млечный Путь - это гигантская спиральная галактика, центральная выпуклость которой окружена извивающимися рукавами, содержащими звезды, газ и пыль. По данным NASA, у нашей родной галактики есть четыре известных спиральных рукава - два главных рукава, названные Скутум-Центавр и Персей, и два второстепенных рукава, сжатые между ними, названные Нормой и Стрелец. Земля находится на ответвлении руки Стрельца, называемом отрогом Ориона.

В течение последних нескольких лет исследователи крупнейшего в мире радиотелескопа, сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) в провинции Гуйчжоу, Китай, проводили систематические исследования области неба, известной как Лебедь-X, рассказал Кепинг Цю, астроном из Нанкинского университета.

FAST видит Вселенную через радиочастоту электромагнитного спектра и поэтому особенно полезен для наблюдения за облаками холодного газа, содержащего водород, добавил Цю. Наблюдая за Лебедем-X, огромной областью звездообразования, расположенной на расстоянии около 4500 световых лет от нас, Цю и его коллеги заметили облака газообразного водорода, которые, казалось, находились далеко позади него.

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Объединив наблюдения FAST с данными телескопа в Германии и другого телескопа в Австралии, исследователи смогли нанести на карту объект, который простирается почти на 3600 световых лет на расстоянии около 68000 световых лет от Земли, что делает его крупнейшим. и самая далекая гигантская газовая нить, которую когда-либо видели.

Команда подсчитала, что Рогоз имеет массу 65 000 солнц, а его истинная протяженность может быть даже больше, возможно, до 16 000 световых лет в поперечнике. Они подробно рассказали о своих выводах в статье, опубликованной 4 августа в базе данных препринтов arXiv, которая была принята к публикации в Astrophysical Journal Letters.

Рогоз находится на внешней границе Млечного Пути, примерно в три раза дальше от центра Галактики, чем мы. Большая часть нашей галактики находится ближе к центру, что делает эту огромную деталь загадкой.

"Мы не знаем, как такая огромная структура из нитевидного газа могла образоваться в таком экстремальном месте", - сказал Цю.

На данный момент он и его коллеги не могут определить, является ли Рогоз отдельной газовой нитью или она обвивается вокруг и соединяется где-то с основной частью Млечного Пути. По словам Цю, это может быть ранее неизвестная рука или ответвление одного из четырех основных рукавов.

Остается много вопросов об этой функции. "Считается, что наша галактика искривлена ​​по краям, но Рогоз, похоже, не следует тому же искривленному образцу", - сказал Цю. Он и его команда планируют продолжить исследование нити накала с помощью FAST, чтобы лучше понять ее.

Поскольку FAST обеспечивает лучшее разрешение, чем предыдущие радиотелескопы, Рогоз может быть частью галактики, которую раньше просто не замечали, добавил он. По словам Локмана, тот факт, что эта особенность, похоже, не следует за галактическим варпом в этой области, является странным, хотя точные детали варпа все еще остаются предметом споров.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили ранее неизвестную огромную структуру в Млечном Пути.