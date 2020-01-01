Чуть стекла не повылетали: На Курилах началось извержение вулкана

Извержение напугало местных жителей.

На острове Парамушир на Северных Курилах началось извержение вулкана Эбеко. 25 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане произошел пепловый выброс.

Извержение вулкана Эбеко sakhalin.info

У подножия вулкана находится город Северо-Курильск. К тому, что Эбеко постоянно выбрасывает пепел, люди привыкли, но мощный взрыв напугал даже их.

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“Это был прямо взрыв такой, что аж в квартирах окна задребезжали и стены содрогнулись, - рассказывает житель Северо-Курильска. “Один человек даже подумал, что в его дом машина врезалась. Вулкан пять лет дымит, но такого ни разу не было. После этого звука столб пепла поднялся высоко в небо и ушел в сторону океана. В городе вроде на этот раз не сыпался пепел, как обычно. А так вообще выбросы у нас регулярные, бывают и по несколько раз в день. А самое смешное знаете что? У нас ни одной мойки нет в городе, даже машину негде от пепла помыть. Сейчас вот около месяца нет дождей, пепел гоняет по городу“.

Местные жители сообщают, что от взрыва даже вогнулись окна на балконе.

Шлейф от вулкана распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. По информации ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Напомним, ранее сообщалось, что один из самых активных и опасных вулканов в мире неожиданно проснулся.