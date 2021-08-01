Обнаружен самый быстрый астероид в Солнечной системе

Вокруг Солнца он облетает за 113 дней.

Недавно открытый астероид имеет вторую по длине орбиту во всей Солнечной системе, которую мы знаем, - только Меркурий ближе.

Он называется 2021 PH27, и требуется всего 113 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца по нестабильной эллиптической орбите, пересекающей орбитальные пути Венеры и Меркурия.

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Это означает, что он очень близко подходит к Солнцу при его ближайшем приближении, или перигелии, скользит достаточно близко, чтобы достичь палящих температур до 480 градусов по Цельсию.

Это также означает, что время астероида ограничено: в течение миллиона лет он либо слетит с текущей траектории, либо будет уничтожен при столкновении с одной из двух планет или Солнцем.

Хотя его продолжительность жизни - по крайней мере, на его текущей орбите - коротка, по крайней мере, в космических масштабах времени, PH27 2021 года и другие объекты внутренней Солнечной системы могут раскрыть информацию об эволюции нашей планетной системы.

Если мы сможем выяснить, откуда это взялось.

Орбита астероида Научный институт Карнеги

"Скорее всего, PH27 2021 года был вытеснен из Главного пояса астероидов между Юпитером и Марсом, и гравитация внутренних планет сформировала его нынешнюю орбиту", - сказал астроном Скотт Шеппард из Научного института Карнеги.

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"Хотя, исходя из большого угла наклона в 32 градуса, вполне возможно, что PH27 2021 - это потухшая комета из внешних районов Солнечной системы, которая отважилась слишком близко подойти к одной из планет, поскольку путь ее путешествия привел ее к внутренняя Солнечная система“.

Обнаружение астероидов внутри орбиты Земли - известных как астероиды Атира, когда их орбиты полностью находятся внутри Земли - обычно очень трудно увидеть, поскольку они, как правило, находятся очень близко к Солнцу в небе.

Это означает, что лучшее время для их обнаружения - незадолго до восхода или сразу после заката, когда астероид освещен Солнцем, но не затмевается им.

Вот как астрономы Ян Делл'Антонио и Шенминг Фу из Университета Брауна изобразили PH27 2021 13 августа 2021 года с помощью 4-метрового телескопа Бланко Национального научного фонда в Чили.

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В своих наблюдениях, сделанных сразу после захода солнца, Шеппард обнаружил астероид. Дэвид Толен из Гавайского университета, который часто сотрудничает с Шеппардом, затем использовал эти изображения, чтобы вычислить, где будет астероид на следующий вечер.

"Поскольку объект уже находился в ярком свете Солнца и двигался к нему, было необходимо определить орбиту объекта до того, как он потеряется за нашей центральной звездой", - сказал Толен. "Я предположил, что для того, чтобы астероид такого размера оставался скрытым так долго, он должен иметь орбиту, которая удерживает его настолько близко к Солнцу, что его трудно обнаружить с позиции Земли".

Данные, полученные в течение следующих двух ночей, позволили исследователям вычислить точную орбиту и кое-что узнать о PH27 2021.

Мы знаем, например, что его размер составляет примерно 1 километр в поперечнике. Мы также знаем, что, поскольку он летит так близко к Солнцу, он очень сильно испытывает влияние своего гравитационного поля, как описано в общей теории относительности, в частности, вращение его орбиты, явление, известное как прецессия апсид .

До открытия PH27 в 2021 году Меркурий имел самую сильную апсидальную прецессию в Солнечной системе; но, хотя орбитальный период Меркурия короче - всего 88 дней - его орбита гораздо более круглая, что означает, что он не приближается к Солнцу так близко, как астероид.

PH27 2021 года вот-вот развернется за Солнцем, а это значит, что мы не сможем еще раз взглянуть на него до начала следующего года. На этом этапе исследователи надеются провести больше наблюдений, которые помогут еще больше уточнить его орбиту, что, в свою очередь, раскроет более подробную информацию о том, откуда появился астероид и что его ждет в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце разглядели гигантский торнадо.